Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Ο Τζόλης αναδείχθηκε ο κορυφαίος Έλληνας του εξωτερικού
Το βράδυ της Δευτέρας (02/11) διεξήχθη η τελετή απονομής των βραβείων του ΠΣΑΠΠ, με τον Χρήστο Τζόλη να βραβεύεται ως ο κορυφαίος Έλληνας ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται εκτός συνόρων για τη σεζόν 2025/26.
Ο Έλληνας διεθνής τιμήθηκε για την σπουδαία χρονιά που διένυσε με τη φανέλα της Κλαμπ Μπριζ. Ο ανταγωνισμός ήταν έντονος και ο νικητής κρίθηκε στο νήμα, με τους Βαγγέλη Παυλίδη (Μπενφίκα) και Τάσο Δουβίκα (Κόμο) να έρχονται στη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα.
Ο 24χρόνος εξτρέμ πραγματοποίησε 52 συμμετοχές με τους πρωταθλητές Βελγίου, με συνολικό απολογισμό 22 γκολ και 29 ασίστ, βοηθώντας την ομάδα του να περάσει στην νοκ-άουτ φάση του Champions League.
Ο Τζόλης, ο οποίος το καλοκαίρι μετακόμισε και πάλι στην Αγγλία για λογαριασμό της Άρσεναλ, ευχαρίστησε, μέσω βίντεο, τον ΠΣΑΠΠ για το βραβείο αυτό, αλλά και τους συναδέλφους του που τον τίμησαν με τη ψήφο τους.
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