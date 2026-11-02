O Ορμπελίν Πινέδα αναδέιχθηκε κορυφαίος ξένος ποδοσφαιριστής στα βραβεία ΠΣΑΠΠ και έστειλε μήνυμα αγάπης για την ΑΕΚ.

Ο Ορμπελίν Πινέδα ήταν από τους πρωταγωνιστές της ΑΕΚ στην πορεία της προς το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της και εκτός από το γεγονός πως ψηφίστηκε στην κορυφαία ενδεκάδα στα βραβεία ΠΣΑΠΠ τιμήθηκε κι ως κορυφαίος παίκτς της περασμένης σεζόν.

«Θέλω να στείλω μια μεγάλη αγκαλιά, ευχαριστώ όσους με ψήφισαν, χωρίς τους συμπαίκτες μου δεν θα τα κατάφερνα, χαιρετισμούς σε όλον τον κόσμο της Αθήνας και φυσικά: Μόνο ΑΕΚ»!, ήταν το μήνυμα του Μεξικανού, ο οποίος έπειτα από τέσσερα χρόνια στον Δικέφαλο επαναπατρίστηκε για λογαριασμό της Μοντερέι.