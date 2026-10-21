Ο Πανιώνιος και ο Υδραϊκός αρχίζουν την πορεία τους στα προκριματικά του Conference Cup, το πρόγραμμα στους ομίλους τους.

Ο Πανιώνιος και ο Υδραϊκός αρχίζουν τη δική τους πορεία ευρωπαϊκή πορεία από τα προκριματικά στο Conference Cup, που θα διεξαχθούν από την Πέμπτη (22/10), μέχρι την Κυριακή (25/10).

Ο Πανιώνιος φιλοξενεί τον Β' Όμιλο στο κολυμβητήριο της Νέας Σμύρνης, ενώ ο Υδραϊκός θα πάρει μέρος στον A' Όμιλο στο Σίμπενικ της Κροατίας.

Συνολικά 23 ομάδες θα πάρουν μέρος στους πέντε ομίλους των προκριματικών, με τον Πανιώνιο και τον Υδραϊκό να αναζητούν μια από τις τρεις πρώτες θέσεις στον όμιλό τους για την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Από τα προκριματικά θα προκριθούν 14 ομάδες, που θα συναντήσουν τις 10 ομάδες που αποκλείστηκαν από τα προκριματικά του Εuro Cup, ανάμεσά τους και η Βουλιαγμένη.

To πρόγραμμα του Πανιώνιου - Β' Όμιλος

Πέμπτη 22/10

18:30 Πανιώνιος-Κάνστατ (Γερμανία)

Παρασκευή 23/10

21:00 Πανιώνιος-Ζαντάρ 1952 (Κροατία)

Σάββατο 24/10

20:30 Πανιώνιος-Βιτόρια (Πορτογαλία)

Κυριακή 25/10

12:00 Πανιώνιος - Σπάρτακ Βόλγκογκραντ (Ρωσία)

Το πρόγραμμα του Υδραϊκού - Α' Όμιλος

Πέμπτη 22/10

21:00 Υδραϊκός - Ανταλάρ (Τουρκία)

Παρασκευή 23/10

19:00 Υδραϊκός-Ντε Tσάαν (Ολλανδία)

Σάββατο 24/10

21:00 Υδραϊκός-Σολάρις Σίμπενικ (Κροατία)

Κυριακή 25/10

12:00 Υδραϊκός-Μονπελιέ (Γαλλία)



