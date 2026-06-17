Η Φερεντσβάρος ανακοίνωσε την απόκτηση του Κωνσταντίνου Κάκαρη, τον οποίο παρουσίασε σαν τον Θεό Ποσειδώνα στην γνωστοποίηση της μεταγραφής του.

Μετά το επίσημο «αντίο» από τον Ολυμπιακό, ο Κωνσταντίνος Κάκαρης μία μέρα αργότερα ανακοινώθηκε από την επόμενη ομάδα του, η οποία θα είναι η Φερεντσβάρος. Έτσι, ο Έλληνας διεθνής φουνταριστός την επόμενη σεζόν αναμένεται να είναι συμπαίκτης με τον Στέλιο Αργυρόπουλο.

Η ουγγρική ομάδα, αν και φέτος δεν έφτασε στην κατάκτηση του Champions League ανδρών, θέλει να δυναμώσει κι άλλο το ρόστερ της. Αναμφίβολα με την απόκτηση του Κάκαρη δυναμώνει ακόμη περισσότερο την παρουσία της στη θέση του φουνταριστού.

Άξιο να σημειωθεί πως η ανακοίνωση τη Φερεντσβάρος ήταν αρκετά ευφάνταστη, μιας και μέσω του λογαριασμού στο Instagram γνωστοποίησε την απόκτηση του Έλληνα τον οποίο παρουσίασε σαν το Θεό Ποσειδώνα.