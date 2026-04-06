Πρεμιέρα με ήττα από την Ουγγαρία στο World Cup

H εθνική ομάδα δεν κατάφερε να ξεκινήσει με νίκη την παρουσία της στα παιχνίδια της 1ης Κατηγορίας του World Cup, που ξεκίνησε στο κολυμβητήριο «Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης» της Αλεξανδρούπολης, γνωρίζοντας την ήττα από την Ουγγαρία με 13-12.

Το παιχνίδι κρίθηκε με γκολ από τον Ζόλταν Μπούριαν στον παίκτη παραπάνω, πέντε δευτερόλεπτα πριν από το τέλος και υποχρεώνει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα να ζητά τη νίκη απέναντι στη Σερβία το απόγευμα της Μ. Τρίτης (7/4, 17:30, ΕΡΤ 2 Σπορ) προκειμένου να πάρει μια από τις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου που οδηγούν στην 4άδα του τουρνουά και στην απευθείας πρόκρισης στο Final 8, που θα γίνει στο Σίδνεϊ (23-26 Ιουλίου).

Στην 1η Κατηγορία, που θα ολοκληρωθεί την Κυριακή του Πάσχα, παίρνουν μέρος οκτώ ομάδες, με τις έξι πρώτες της κατάταξης να παίρνουν την πρόκριση για την τελική φάση.

Το παιχνίδι με την Ουγγαρία χαρακτηρίστηκε από τις ανατροπές στο σκορ. Η Ελλάδα με τους Αργυρόπουλο και Πούρο προσπέρασε με 2-1, με την Ουγγαρία να περνά με 3-2 στο 1ο οκτάλεπτο.

Στη 2η περίοδο οι Γκίλλας και Παπαναστασίου πέτυχαν από δύο γκολ, με το εθνικό συγκρότημα να παίρνει και να συντηρεί προβάδισμα ενός γκολ, μέχρι την ολοκλήρωση του ημιχρόνου.

Στη συνέχεια η εθνική ομάδα σκόραρε έπειτα από σχεδόν οκτώ αγωνιστικά λεπτά, με τον Καλογερόπουλο να ισοφαρίζει σε 8-8 και με τους Πούρο και Παπαναστασίου επέστρεψε άμεσα από το 10-8 των Μαγυάρων, με τις ομάδες να μπαίνουν από κοινή αφετηρία στο 4ο οκτάλεπτο (10-10).

Εκεί οι Μαγυάροι προηγήθηκαν αρχικά με 11-10 κι έπειτα με 12-11, με υποδειγματική κόντρα, κι ενώ η Ελλάδα είχε επίθεση στον παίκτη παραπάνω. Ο Αργυρόπουλος έφερε νέα ισοπαλία 12-12 (1:18), με τον Μπούριαν να πετυχαίνει το νικητήριο γκολ.

Τα οκτάλεπτα: 3-2, 3-5, 4-3, 3-2

Ουγγαρία (Ζολτ Βάργκα): Τσόμα, Τάτραϊ 1, Ντάλα, Βινς Βάργκα, Βίνσε Παλ Βιγκβάρι 4, Νάγκι 2, Φέκετε 2, Mπούριαν 2, Νέμετ 1, Βέντελ Βιγκβάρι, Γιάνσικ, Σάλαϊ, Βόγκελ, Βίσμεγκ 1.

Ελλάδα (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Πούρος 2, Χατζής, Αργυρόπουλος 2, Παπαναστασίου 3, Γκίλλας 3, Καλογερόπουλος 1, Αλαφραγκής, Κάκαρης, Νικολαΐδης 1, Παπανικολάου, Τζωρτζάτος, Καστρινάκης.

Στο παιχνίδι που άνοιξε τον Α' Όμιλο η Σερβία νίκησε την Ολλανδία με 15-11.

H βαθμολογία - 1η αγωνιστική

1.Σερβία 3 (15-11)

2.Ουγγαρία 3 (13-12)

3.Ελλάδα 0 (12-13)

4.Ολλανδία 0 (11-15)

Η 2η αγωνιστική

Μ. Τρίτη 7 Απριλίου