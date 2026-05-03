Η εθνική ομάδα πόλο γυναικών ηττήθηκε κι από την Αυστραλία με 13-10 στην 1 Κατηγορία του World Cup στο Ρότερνταμ, τι χρειάζεται για να πάει τον Ιούλιο στο Σίδνεϊ και στην τελική φάση.

H εθνική ομάδα πόλο γυναικών ηττήθηκε από την Αυστραλία με 13-10, στον αγώνα που ολοκλήρωσε την πρώτη φάση των ομίλων στην 1η Κατηγορία του World Cup στο Ρότερνταμ.

Η εθνική ομάδα πήρε την 4η θέση στον όμιλό της και θα συνεχίσει σε ένα νέο όμιλο για τις θέσεις 5-8, κι από εκεί θα διεκδικήσει την πρόκριση στο Super Final 8, που θα φιλοξενηθεί στο Σίδνεϊ από τις 22 μέχρι τις 26 Ιουλίου.

Στον ίδιο όμιλο βρίσκεται και η διοργανώτρια Αυστραλία, που σημαίνει για την εθνική ομάδα ότι θα παίξει για το ένα και μοναδικό εισιτήριο που απομένει για την τελική φάση και ουσιαστικά αυτή η θέση θα παιχθεί στον αγώνα με την Ουγγαρία τη Δευτέρα (4/5, 15:00).

Μετά το ισορροπημένο πρώτο οκτάλεπτο, η Αυστραλία με σερί 3-0 προηγήθηκε με 7-5 στο 2ο οκτάλεπτο, με την Ξενάκη να μειώνει σε 7-6 στο τέλος της περιόδου.

Με γκολ της Ξενάκη και της Τορνάρου η Ελλάδα ισοφάρισε σε 8-8, όμως η Αυστραλία μπήκε στο 4ο οκτάλεπτο με πλεονέκτημα στο 11-9. Η Άμπι Άντριους έκανε το 12-9 και η Γουίλιαμς το τελικό 13-10.

Τα οκτάλεπτα: 4-4, 2-3, 3-4, 1-2.

Ελλάδα (Αντώνης Βλοντάκης): Σταματοπούλου, Κουρέτα, Σάντα 2, Γιαννοπούλου 1, Ξενάκη 2, Σιούτη, Πάτρα 1, Κρασσά, Β. Πλευρίτου, Τορνάρου 2, Μυριοκεφαλιτάκη 1, Κοτσιώνη, Μπιτσάκου 1, Σαλταμανίκα.

Αυστραλία (Ρεμπέκα Ρίπον): Παλμ, Μπάλεστι 1, Φασάλα 1, Χάλιγκαν 1, Γκριν, Αντριους 3, Ντάλι 2, Χερν 2, Πέντλεϊ, Γουίλιαμς 2, Κερνς 1, Γιάτσκοβιτς, Λόνγκμαν, Μίτσελ.



Οι Ισπανία, ΗΠΑ, Ολλανδία και Ιταλία εξασφάλισαν τα τέσσερα πρώτα εισιτήρια για την τελική φάση.

To πανόραμα της φάσης των ομίλων

Παρασκευή 1 Μαΐου

ΗΠΑ - Ουγγαρία 12-8 (Α' Όμιλος)

Ιαπωνία - Ισπανία 10-26 (Α' Όμιλος)

Ολλανδία - Αυστραλία 14-8 (Β' Όμιλος)

Ιταλία - Ελλάδα 11-15 (Β' Όμιλος)

Σάββατο 2 Μαΐου

Ουγγαρία - Ιαπωνία 16-12 (Α' Όμιλος)

ΗΠΑ - Ισπανία 15-17 πέν. (Α' Όμιλος)

Ελλάδα - Ολλανδία 8-12 (Β' Όμιλος)

Αυστραλία - Ιταλία 14-15 πέν. (Β' Όμιλος)

Κυριακή 3 Μαΐου

ΗΠΑ - Ιαπωνία 28-8 (Α' Όμιλος)

Ουγγαρία - Ισπανία 9-15 (Α' Όμιλος)

Ιταλία - Ολλανδία 12-10 (Β' Όμιλος)

Ελλάδα - Αυστραλία 10-13 (Β' Όμιλος)

Τελικές Βαθμολογίες

Α' Όμιλος

1.Ισπανία 8

2.ΗΠΑ 7

3.Ουγγαρία 3

4.Ιαπωνία 0

Β' Όμιλος

1.Ολλανδία 6

2.Ιταλία 5

3.Αυστραλία 4

4.Ελλάδα 3

Η συνέχεια για την Ελλάδα (Όμιλος 5-8)

Δευτέρα 5/5

15:00 Ουγγαρία - Ελλάδα

16:45 Αυστραλία - Ιαπωνία

Τρίτη 6/5

15:00 Αυστραλία-Ελλάδα

16:45 Ουγγαρία - Ιαπωνία

Τετάρτη 7/5