Ελλάδα - Ολλανδία 8-12: Δύο κακά οκτάλεπτα κόστισαν την ήττα
Η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών δεν μπόρεσε να δώσει συνέχεια στο νικηφόρο σερί της στο World Cup. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ηττήθηκε με 12-8 από την Ολλανδία για τη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων.
Απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης, Ολλανδία, η Εθνική Ελλάδας γυναικών δεν μπόρεσε να πάρει τη νίκη, μιας και δύο κακά οκτάλεπτα έδωσαν σημαντικό προβάδισμα στο σύνολο του Βαγγέλη Δουδέση για να επικρατήσει.
Πιο συγκεκριμένα, η Εθνική έχοντας κακή λειτουργία σε άμυνα και επίθεση στο πρώτο οκτάλεπτο βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο. Οι Ολλανδέζες είχαν αποκτήσει απόσταση δύο τερμάτων (1-3), την οποία πριν το τέλος του ημιχρόνου διεύρυναν με ακόμη δύο γκολ (4-7).
Στην επανάληψη, οι «οράνιε» πραγματοποίησαν ένα εκπληκτικό τρίτο οκτάλεπτο και εκτόξευσαν τη διαφορά τους στα έξι γκολ (5-11). Το γεγονός αυτό έκανε διαδικαστικό το τελευταίο οκτάλεπτο.
Βέβαια, η Ελλάδα προσπάθησε να βγάλει αντίδραση και με επιμέρους σκορ 3-1 κατάφερε να μειώσει στο σκορ, με το οποίο διαμορφώθηκε και το τελικό 12-8 υπέρ της Ολλανδίας.
Τα οκτάλεπτα: 1-3, 3-4, 1-4, 3-1
Ελλάδα (Χ. Παυλίδης): Σταματοπούλου, Ε. Πλευρίτου, Κουρέτα, Σάντα, Γιαννοπούλου, Ξενάκ, Σιούτη, Πάτρα, Β. Πλευρίτου, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη, Κοτσιώνη, Μπιτσάκου, Σαλταμανίκα
Ολλανδία (Β. Δουδέσης): Άαρτς, Βαν ντερ Βάιντεν, Βαν ντε Κραατς, Κένινγκ, Μπόσβελντ, Β. Ρόγκε, Σέβενιτς, Ζούστρα, Λ. Ρόγκε, Μουλχάουζεν, Τεν Μπροκ, Βαν ντεν Ντόμπελστιν, Ντε Βρις, Γκέρτερ.
