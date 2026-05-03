Απόλλων Σμύρνης - Πανιώνιος: Απειλήθηκε γενική σύρραξη στον αγώνα για το Conference Cup
Ο Απόλλων Σμύρνης και ο Πανιώνιος διεκδικούσαν στο «Ρέστειο» κολυμβητήριο την 3η θέση στο Final 4 του Conference Cup. Σε ένα παιχνίδι που έκρινε ένα μετάλλιο, απειλήθηκε γενική σύρραξη ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων.
Το ιδιαίτερα επικίνδυνο μαρκάρισμα του Γιώργου Καπετανάκη, του Πανιώνιου, πάνω στον αρχηγό του Απόλλωνα, Μανώλη Σολανάκη στα δύο λεπτά πριν από το τέλος, αποτέλεσε τη φάση που πήγε να τινάξει στον «αέρα» τον μικρό τελικό.
Αμέσως άλλοι παίκτες του Απόλλωνα κινήθηκαν απειλητικά προς τον αμυντικό του Πανιώνιου. Με την παρέμβαση των πιο ψύχραιμων τα πνεύματα ηρέμησαν γρήγορα, οι διαιτητές απέβαλαν με αντικατάσταση τους Καπετανάκη και Σολανάκη, ενώ λεκτικές αντεγκλήσεις υπήρξαν και με τη λήξη του αγώνα.
Οι δυο ομάδες θα συναντηθούν ξανά την Τετάρτη (6/5) στη Νέα Σμύρνη για την προημιτελική φάση των play offs της Water Polo League.
