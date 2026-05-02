Ο Απόλλων Σμύρνης δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη στον ημιτελικό του Final-4 στο Conference Cup, γνωρίζοντας την ήττα με σκορ 16-12 από την ουγγρική Χόνβεντ.

Στο πλαίσιο του Final-4 του Conference Cup, το οποίο λαμβάνει χώρα στο Ρέστειο κολυμβητήριο του Παλαιού Φαλήρου, ο Απόλλων Σμύρνης ηττήθηκε από την ουγγρική Χόνβεντ με σκορ 16-12 και δεν μπόρεσε να φτάσει σε έναν ακόμη τελικό στη διοργάνωση. Οι «κυανόλευκοι» θα διεκδικήσουν την τρίτη θέση στον μικρό τελικό της διοργάνωσης, όπου αντίπαλος θα είναι η ηττημένη ομάδα από τον έτερο ημιτελικό ανάμεσα σε Πανιώνιο και Ντε Ακέρ.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με το σύνολο του Τεό Λοράντου να βρίσκει προβάδισμα με τον Σολανάκη (0-1). Ωστόσο, οι Ούγγροι στη συνέχεια βελτίωσαν την άμυνά τους και πολύ γρήγορα έφτασαν στο +2 τη διαφορά τους (3-1).

Σε μία από τις επιθέσεις με παίκτη παραπάνω, ο Απόλλων Σμύρνης κατάφερε να ρίξει τη διαφορά στο ελάχιστο. Τον τελευταίο λόγο είχαν και πάλι οι τυπικά γηπεδούχοι, με τον Βάντοβιτς να σκοράρει στην εκπνοή της πρώτης περιόδου (4-2).

Με την εκκίνηση της δεύτερης περιόδου, η Χόνβεντ βρήκε αμέσως γκολ για να πάρει τρία τέρματα διαφορά (5-2). Η... απάντηση ήρθε άμεσα από τον Απόλλωνα Σμύρνης, ωστόσο και πάλι ένας παλιός γνώριμος ο Νίκολα Μοσκοφ έστειλε τους Μαγυάρους στο +3 (6-3).

Το σύνολο του Μάρτον Ζίβος παίζοντας για ένα δίλεπτο καλή άμυνα, κατάφερε να ανεβάσει κατά ένα γκολ το προβάδισμα του, φτάνοντας σε double score (8-4), το οποίο πολύ άμεσα έκανε +5 (9-4). Λίγο πριν κλείσει το πρώτο ημίχρονο, ο Απόλλων Σμύρνης με σερί 2-0 μείωσε στα τρία γκολ και το 9-6 ήταν το ημίχρονο του πρώτου μισού του ημιτελικού.

Στο δεύτερο μισό της αναμέτρησης η Χόνβεντ κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά της. Οι Μαγυάροι έφτασαν τρεις φορές στο +4, ωστόσο οι «κυανόλευκοι» ισάριθμες φορές μπόρεσαν να βρουν τον τρόπο να μειώσουν.

Όπως στο πρώτο οκτάλεπτο, οι Ούγγροι είχαν τον τελευταίο λόγο με τον Κέβι να σκοράρει και να στέλνει στα τέσσερα γκολ τη διαφορά της ομάδας του (13-9).

Ο Απόλλων Σμύρνης μπήκε στο τέταρτο οκτάλεπτο στο -4 (13-9). Βέβαια, δεν κατάφερε παρά την προσπάθεια να μειώσει, Η Χόνβεντ είχε σε πολύ καλή κατάσταση την περιφέρειά της, στην οποία η ελληνική ομάδα δεν κατάφερε να βρει λύσεις. Η διαφορά των Ούγγρων παρέμεινε στο +4 και το 16-12 ήταν το τελικό σκορ.

Τα οκτάλεπτα: 4-2, 5-4, 4-3, 3-3

Χόνβεντ (Μ. Ζίβος): Κσόμα, Κέβι, Μπεντς, Βάντοβιτς, Σούγκαρ, Βεκόνι, Κιζ, Βίκοβιτς, Μοσκόφ, Εκλέρ, Σίμονς, Σεπφάλβι, Μασέρ, Ίμρε.

Απόλλων Σμύρνης (Τ. Λοράντος): Λιμαράκης, Αλαμάνος, Μπογκντάνοβιτς, Παππάς, Καπότσης, Λασκαρίδης, Ντάουμπε, Μύρσιλος, Γαρδίκας, Αλευρίδης, Σολανάκης, Ν. Μητράκης, Γ. Μητράκης, Σάρρος.