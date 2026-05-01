H εθνική ομάδα πόλο γυναικών επικράτησε επί της Ιταλίας με 15-11 στην πρεμιέρα της στα προκριματικά του World Cup στο Ρότερνταμ.

Το εθνικό συγκρότημα αν και στο 4ο οκτάλεπτο κινδύνεψε να χάσει διαφορά τεσσάρων γκολ, στο τέλος είχε τις λύσεις για να φθάσει στην πρώτη της νίκη και να βάλει τις βάσεις προκειμένου να εξασφαλίσει την παρουσία στην 4άδα και αυτόματα την πρόκριση στο Super Final 8, που θα φιλοξενηθεί στο Σίδνεϊ από τις 22 μέχρι τις 26 Ιουλίου.

Η εθνική ομάδα πήρε και διατήρησε σταθερά προβάδισμα ενός γκολ στο 1ο ημίχρονο, με τη Μυριοκεφαλιτάκη να κάνει το 4-3.

Με γκολ από τις Πάτρα και Β. Πλευρίτου το εθνικό συγκρότημα ξέφυγε με 6-3 (5:35) και την Ξενάκη με εκτέλεση πέναλτι (00:25) να διαμορφώνει το 7-4 στο πρώτο ημίχρονο.

Η Μυριοκεφαλιτάκη με γκολ στην παίκτρια παραπάνω έκανε το 8-4 στην πρώτη επίθεση της 3ης περιόδου, διαφορά που συντήρησαν οι Σιούτη, για το 9-5 (4:34) και Πάτρα με εκτέλεση πέναλτι για το 10-6 (00:56).

Mε γκολ από την Κλατόβσκι η Ιταλία πλησίασε στο 10-8 (6:33), με την Γκαλιάρντι να διατηρεί την ελπίδα για την Ιταλία, πετυχαίνοντας το 11-9 (5:46). Μάλιστα με γκολ από την αρχηγό της Ρομπέρτα Μπιανκόνι στην παίκτρια παραπάνω η Ιταλία πλησίασε στο 11-10 (5:06), δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι.

Η Ντένια Κουρέτα με γκολ από τα 2μ. έδωσε ανάσα στην εθνική ομάδα, για το 12-10 (4:35) και η Ταμπάνι αμέσως μετά και με τον ίδιο τρόπο πέτυχε το 12-11 (4:02).

Όμως η εθνική ομάδα άντεξε και με τα δύο γκολ της Στεφανία Σάντα από την περιφέρεια για το 13-11 (3:47) και το 14-11 (2:04) εξασφάλισε το τρίποντο της νίκης, με την Ελευθερία Πλευρίτου να διαμορφώνει το τελικό 15-11.

Tα οκτάλεπτα: 3-4, 1-3, 2-3, 5-5.

Ιταλία (Μαουρίτσιο Μιράρκι): Κοντορέλι (1/10, 10%), Ταμπάνι 2, Λεόνε, Κλατόβσκι 2, Γκαντ, Τσέργκολ, Τζουστίνι, Μπιανκόνι 3, Μπετίνι 1, Ρανάλι 2, Κοκιέρε 1, Γκαλιάρντι 1, Σεζένα (2/8, 25%), Πάπι.

Ελλάδα (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου (10/21, 47.6%), Ελ. Πλευρίτου 3, Κουρέτα 1, Σάντα 3, Γιαννοπούλου, Ξενάκη 1, Σιούτη 2, Πάτρα, Κρασσά, Β. Πλευρίτου 1, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 2, Κοτσιώνη, Φουράκη

To πρόγραμμα της φάσης των ομίλων - Βαθμολογίες

Παρασκευή 1 Μαΐου

ΗΠΑ - Ουγγαρία 12-8 (Α' Όμιλος)

Ιαπωνία - Ισπανία 10-26 (Α' Όμιλος)

Ολλανδία - Αυστραλία 14-8 (Β' Όμιλος)

Ιταλία - Ελλάδα 11-15 (Β' Όμιλος)

Σάββατο 2 Μαΐου

15:00 Ουγγαρία - Ιαπωνία (Α' Όμιλος)

16:45 ΗΠΑ - Ισπανία (Α' Όμιλος)

19:30 Ελλάδα - Ολλανδία (Β' Όμιλος)

21:15 Αυστραλία - Ιταλία (Β' Όμιλος)

Κυριακή 3 Μαΐου

15:00 ΗΠΑ - Ιαπωνία (Α' Όμιλος)

16:45 Ουγγαρία - Ισπανία (Α' Όμιλος)

19:30 Ιταλία - Ολλανδία (Β' Όμιλος)

21:15 Ελλάδα - Αυστραλία (Β' Όμιλος)

Βαθμολογίες

Α' Όμιλος

1.Ισπανία 3 (26-10)

2.ΗΠΑ 3 (12-8)

3.Ουγγαρία 0 (8-12)

4.Ιαπωνία 0 (10-26)

Β' Όμιλος