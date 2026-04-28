Η Περιφέρεια Αττικής βασικός υποστηρικτής του Final 4 του Conference Cup
Το σπουδαίο αθλητικό γεγονός του Final 4 του Conference Cup το διήμερο 2 και 3 Μαΐου στο Ρέστειο Κολυμβητήριο του Παλαιού Φαλήρου, με τη συμμετοχή του Απόλλωνα Σμύρνης και του Πανιώνιου, έχει ως βασικό υποστηρικτή την Περιφέρεια Αττικής!
Για πρώτη φορά στην ιστορία της ανδρικής ελληνικής υδατοσφαίρισης θα πραγματοποιηθεί στη χώρα μας Final 4 ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, με την Περιφέρεια Αττικής να το θέτει υπό την αιγίδα της!
Η στήριξή της είναι πραγματικά σημαντική και αποτελεί ένα ακόμη εχέγγυο οργανωτικής επιτυχίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γυμναστικού Συλλόγου Απόλλων Σμύρνης ευχαριστεί δημόσια τον Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκο Χαρδαλιά για την πολύτιμη αρωγή της Περιφέρειας στη διεξαγωγή του Final 4 με οικοδεσπότη τον Απόλλωνα Σμύρνης και τη συμμετοχή (και συνδρομή) του Πανιωνίου, αλλά και των Χόνβεντ από την Ουγγαρία και Ντε Άκερ Μπολόνια από την Ιταλία!
Σημαντική στήριξη και από τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου
Παράλληλα το Final 4 του Conference Cup στο Ρέστειο κολυμβητήριο διεξάγεται με τη στήριξη και του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, που έκανε και κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε η διοργάνωση να είναι άρτια.
Ο ΓΣ Απόλλων Σμύρνης ευχαριστεί δημόσια για τη σημαντική υποστήριξή του τον Δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου κ. Γιάννη Φωστηρόπουλο! Το Παλαιό Φάληρο, ως ένας Δήμος με βαθιές προσφυγικές καταβολές που συνδέονται άρρηκτα και με την κοινή καταγωγή τον Απόλλωνα και Πανιωνίου από τη Σμύρνη, αποτελεί τον ιδανικό τόπο διεξαγωγής αυτής της διοργάνωσης.
Το πρόγραμμα του Final 4
Σάββατο 2 Μαΐου
- 19:00 1ος Ημιτελικός: Χόνβεντ – Απόλλων Σμύρνης
- 21:15 2ος Ημιτελικός: Ντε Άκερ Μπολόνια – Πανιώνιος
Κυριακή 3 Μαΐου
- 18:30 Μικρός Τελικός (θέσεις 3-4)
- Ηττημένος 1ου Ημιτελικού – Ηττημένος 2ου Ημιτελικού
21:00 Τελικός
- Νικητής 1ου Ημιτελικού – Νικητής 2ου Ημιτελικού
