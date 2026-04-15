Τις επιλογές του για την προετοιμασία ενόψει του προκριματικού τουρνουά στο World Cup έκανε γνωστές ο Χάρης Παυλίδης.

Μετά τους άνδρες σειρά παίρνουν οι γυναίκες και από 1-6 Μαΐου, στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας θα πραγματοποιηθούν οι αγώνες του προκριματικού τουρνουά World Cup Υδατοσφαίρισης Γυναικών (Division 1).

Οκτώ εθνικές ομάδες, μεταξύ των οποίων ασφαλώς και η Ελλάδα, θα διεκδικήσουν τα έξι εισιτήρια της πρόκρισης στην τελική φάση που θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με τους άνδρες στο Σίδνεϋ της Αυστραλίας, τον προσεχή Ιούλιο: Ιταλία, Ελλάδα, Ολλανδία, Αυστραλία, απαρτίζουν το Β’ όμιλο, ΗΠΑ, Ουγγαρία, Ιαπωνία, Ισπανία τον Α’ όμιλο.

Πέρυσι (Απρίλιος 2025) η «γαλανόλευκη» κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στη διοργάνωση η τελική φάση της οποίας φιλοξενήθηκε στην πόλη Τσενγκντού της Κίνας, λίγους μήνες πριν αναδειχτεί και πρωταθλήτρια κόσμου στη Σιγκαπούρη. Τα προκριματικά είχαν γίνει στην Αλεξανδρούπολη.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Χάρης Παυλίδης κάλεσε τις παρακάτω 18 διεθνείς για την έναρξη της προετοιμασίας που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Απριλίου 2026 στο κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ.

Οι κλήσεις του Χάρη Παύλιδη

Άλιμος: Μπιτσάκου Αφροδίτη, Πάτρα Μαρία.

Γλυφάδα: Κυριακοπούλου Νικολέτα, Σαλταμανίκα Ραφαέλα.

Βουλιαγμένη: Κρασσά Νεφέλη Άννα, Κοτσιώνη Μαρίνα, Ξενάκη Ελένη, Φουράκη Ασπασία.

Ολυμπιακός: Κουρέτα Διονυσία, Μυριοκεφαλιτάκη Μαρία, Πλευρίτου Βασιλική, Σάντα Στεφανία, Σιούτη Χριστίνα, Σταματοπούλου Ιωάννα, Τορνάρου Σοφία, Τριχά Φωτεινή.

Σαμπαντέλ: Γιαννοπούλου Αθηνά Δήμητρα.

Φερεντσβάρος: Πλευρίτου Ελευθερία.

Την Κυριακή 26/4 στο ΟΑΚΑ θα πραγματοποιηθεί σπουδαίο φιλικό ματς της εθνικής μας ομάδας με αντίπαλο την Ουγγαρία στο πλαίσιο της προετοιμασίας των δυο ομάδων.