Oμοσπονδία Ουκρανίας: «Δεν θα παίζαμε με εκείνους που καταστρέφουν τις ζωές μας και το μέλλον μας»

Τι δήλωσε ο πρόεδρος της ομοσπονδίας υδατοσφαίρισης της Ουκρανίας, Ολεξάντρ Σβίστσεφ, με αφορμή την απόφαση να μην αγωνιστούν με το αντίστοιχο συγκρότημα της Ρωσίας στη 2η Κατηγορία του World Cup.

Η εξέλιξη της 2ης κατηγορίας του World Cup στην υδατοσφαίριση ανδρών που φιλοξενήθηκε στη Μάλτα, τα έφερε έτσι που η εθνική ομάδα της Ουκρανίας και το αντίστοιχο εθνικό συγκρότημα της Ρωσίας, θα έπρεπε να δώσουν αγώνα κατάταξης για τις θέσεις 7-8.

Το παιχνίδι δεν έγινε ποτέ, καθώς οι ιθύνοντες της ουκρανικής ομάδας από την πρώτη στιγμή ξεκαθάρισαν τη θέση τους, με το παιχνίδι να κατακυρώνεται με 5-0 υπέρ των Ρώσων, που αγωνίστηκαν ως «ουδέτεροι» αθλητές.

Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας υδατοσφαίρισης της Ουκρανίας, Ολεξάντρ Σβίστσεφ δήλωσε: «Κάθε φορά που μας υπάρχει μια "αθλητική αντιπαλότητα" με τους Ρώσους, εγώ και ολόκληρη η αθλητική μας κοινότητα θυμόμαστε τα πολυάριθμα θύματα και τα όσα δεινά έχει υποστεί ο λαός και το κράτος μας, τις πόλεις και χωριά που καταστράφηκαν, τον εκτοπισμό εκατομμυρίων συμπατριωτών μας, την τρομερή θλίψη που προκλήθηκε στη χώρα μας.

Δεν μπορούμε να σφίξουμε τα χέρια με εκείνους των οποίων η χώρα προσπαθεί να καταστρέψει τη δική μας κάθε μέρα. Η Ουκρανία δεν θα έπαιζε με εκείνους που καταστρέφουν τις ζωές μας και το μέλλον μας. Η αξιοπρέπεια του έθνους είναι υψηλότερη από οποιοδήποτε αποτέλεσμα τουρνουά».

Ο Ολεξάντρ Σβίστσεφ χαρακτήρισε «ανήθικη» την απόφαση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας (World Aquatics) να άρει τις κυρώσεις εναντίον των αθλητών από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία και να ανάψει το «πράσινο» φως για τη συμμετοχή τους στις διοργανώσεις της με τα χρώματα των χωρών τους.

«Σήμερα, τα ουκρανικά αθλήματα αποτελούν επίσης ένα μέτωπο. Επιλέγουμε να παραμείνουμε πιστοί στη χώρα μας και όχι στους κανόνες που αγνοούν την πραγματικότητα του πολέμου. Η θέση μας είναι ακλόνητη, ο επιτιθέμενος δεν έχει θέση στα πολιτισμένα αθλήματα», είπε ο Σβίστσεφ.



