Η Ουκρανία δεν κατέβηκε στον αγώνα με τη Ρωσία στο World Cup

Η εθνική ομάδα της Ουκρανίας επέλεξε να μην κατέβει στον αγώνα κατάταξης απέναντι στο αντίστοιχο συγκρότημα της Ρωσίας, για τη 2η κατηγορία του World Cup ανδρών στη Μάλτα.

Η πρώτη συνάντηση εθνικών ομάδων από τη Ρωσία και την Ουκρανία έπειτα από τέσσερα χρόνια, τελικά δεν έγινε.

Στη Μάλτα ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα (13/4) με τους αγώνες κατάταξης η 2η Κατηγορία του World Cup ανδρών.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα η Ουκρανία και η Ρωσία, που αγωνίστηκε ως «ουδέτερη» ομάδα, θα έπαιζαν για τις θέσεις 7-8 της κατάταξης.

Όμως οι Ουκρανοί αποφάσισαν να μην αγωνιστούν και ο αγώνας να κατακυρωθεί με 5-0 υπέρ της ρωσικής ομάδας.

Η World Aquatics, πρώην FINA, από τον Μάρτιο του 2022 είχε αποκλείσει τους Ρώσους και Λευκορώσους αθλητές από τις διοργανώσεις της, αποτέλεσμα της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η συμμετοχή της ρωσικής ομάδας στη 2η Κατηγορία του World Cup στη Μάλτα, σηματοδότησε την επιστροφή των Ρώσων σε διοργανώσεις της παγκόσμιας ομοσπονδίας.

Και πιο σημαντική είναι η απόφαση της World Aquatics, που προχώρησε σε άρση όλων των κυρώσεων σε βάρος Ρώσων και Λευκορώσων, δίνοντάς τους το δικαίωμα να αγωνίζονται πλέον κανονικά με τα χρώματα των χωρών τους.

Το Μαυροβούνιο και η Γεωργία στο Final 8

Στο μεταξύ το Μαυροβούνιο και η Γεωργία κέρδισαν τα δύο εισιτήρια πρόκρισης από τη 2η Κατηγορία του World Cup στο Super Final 8 στο Σίδνεϊ (23-26 Ιουλίου). Στους ημιτελικούς που έδωσαν και την πρόκριση, το Μαυροβούνιο νίκησε τη Γαλλία 15-11 και η Γεωργία τη Γερμανία με 19-13.

Η οκτάδα του Super Final

Αυστραλία (Διοργανώτρια)

Ισπανία

Ιταλία

Ελλάδα

Ουγγαρία

Κροατία

Μαυροβούνιο

Γεωργία