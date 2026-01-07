O Φίλιπ Φιλίποβιτς μπροστάρης στο στήσιμο των εθνικών ομάδων πόλο της Ρωσίας

Ο Φίλιπ Φιλίποβιτς θα ηγηθεί της ομάδας των Σέρβων που θα προετοιμάσει την εθνική ομάδα πόλο της Ρωσίας για την επιστροφή της στις διεθνείς διοργανώσεις μέσα στο 2026.

Όπως όλα δείχνουν οι ομάδες πόλο της Ρωσίας σε εθνικό και συλλογικό επίπεδο μέσα στο 2026 θα επιστρέψουν στη διεθνή σκηνή, σύμφωνα με τα όσα έχει ανακοινώσει η World Aquatics.

Kαι οι Ρώσοι κάλεσαν τον Φίλιπ Φιλίποβιτς και ομάδα Σέρβων να αναλάβουν την προετοιμασία των εθνικών ομάδων, που απουσιάζουν σχεδόν τέσσερα χρόνια, αποτέλεσμα των ρωσικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο Φιλίποβιτς θα είναι ο στρατηγικός ηγέτης ολόκληρου του έργου, το οποίο περιλαμβάνει εργασία με όλες τις ηλικιακές κατηγορίες, μέχρι την εθνική ομάδα των ανδρών.

Στο πλευρό του θα έχει μια ομάδα συμπατριωτών του, που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στο σερβικό και στο παγκόσμιο πόλο.

Όπως αναφέρει η ρωσική ομοσπονδία, ο Ντέγιαν Στανόγεβιτς, αναμένεται να είναι ο προπονητής της εθνικής ομάδας ανδρών, έχοντας διατελέσει βοηθός στο προπονητικό επιτελείο της εθνικής ομάδας της Σερβίας και πρώτος προπονητής στη Ρουμανία, το Καζακστάν και τη Γεωργία.

Ο Ζίβκο Γκότσιτς, αρχηγός της Σερβίας στο χρυσό μετάλλιο των Ολυμπιακών Αγώνων του 2016 και πρώην προπονητής των Σόλνοκ και Νόβι Μπέογκραντ, θα αναλάβει τεχνικός σύμβουλος, ενώ αυτή τη στιγμή είναι επικεφαλής του προπονητικού επιτελείου της Παρτιζάν.

Ο Μπράνισλαβ Μίτροβιτς, νυν τεχνικός των τερματοφυλάκων στη Βάσας και Ολυμπιονίκης το 2016 και το 2021, θα είναι ο προπονητής τερματοφύλακων.

Ο Ντέγιαν Μιλάκοβιτς, που έχει εργαστεί και ως βοηθός προπονητής στην Προ Ρέκο, θα είναι υπεύθυνος για τις εθνικές ομάδες εφήβων και νέων.

Τέλος, ο Μπόγιαν Μετζέντοβιτς θα είναι ο προπονητής κολύμβησης όλων των εθνικών ομάδων και ο Φίλιπ Βόλσεκ θα είναι υπεύθυνος για τη φυσική κατάσταση.

Η εθνική ομάδα ανδρών αναμένεται να αγωνιστεί στη 2η κατηγορία του παγκοσμίου κυπέλλου (World Cup) τον Απρίλιο, με πρώτο στόχο να βρεθεί στην τελική φάση και εκεί να διεκδικήσει την πρόκριση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2027.