Η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών πέτυχε μία τεράστια νίκη με 16-15 επί της Σερβίας, επιστρέφοντας από το -7 στην αναμέτρηση για τη 2η αγωνιστική των προκριματικών του World Cup

Μία εκπληκτική εμφάνιση πραγματοποίησε η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής για τον πρώτο όμιλο των προκριματικών του World Cup. Κόντρα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Σερβία επέστρεψε από το -7 (4-11) και πήρε μία τεράστια νίκη με σκορ 16-15. Μία επικράτηση που τη φέρνει με το ένα πόδι στην τελική τετράδα της διοργάνωσης.

Στην έναρξη της αναμέτρησης οι επιθέσεις είχαν τον πρώτο λόγο. Η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών πήρε το προβάδισμα με τον Αργυρόπουλο (1-0), ωστόσο πολύ γρήγορα είδε τη Σερβία να ανατρέπει το σκορ με δύο γρήγορα γκολ (1-2).

Η «γαλανόλευκη» απάντησε με το ίδιο... νόμισμα (3-2), όμως και πάλι η πρωταθλήτρια Ευρώπης μπόρεσε να φέρει... τούμπα το σκορ (3-4). Η Εθνική έχασε μεγάλη ευκαιρία να ισοφαρίσει στο τέλος της περιόδου, αλλά η εκτέλεση πέναλτι του Παπαναστασίου σταμάτησε δοκάρι.

Η συνέχεια δεν ήταν καθόλου καλή για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. Οι Σέρβοι με εξαιρετικό μομέντουμ σε άμυνα και επίθεση πήραν απόσταση στο σκορ, την οποία έφτασαν έως το +7 (4-11).

Σε εκείνο το σημείο, η «γαλανόλευκη» έγινε πιο αποτελεσματική στην επίθεση, βγάζοντας σημαντικές άμυνες. Αυτό την έκανε να μειώσει στα τέσσερα τέρματα τη διαφορά λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου στην αναμέτρηση (7-11).

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Ελλάδα ξεκίνησε μία καλύτερη προσπάθεια για να μειώσει στο σκορ. Με δύο γκολ του Γαρδίκα, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα μείωσε στα τρία τέρματα (9-12). Αυτά ήταν και το... σύνθημα για την επιστροφή της Εθνικής.

Με πολύ καλή άμυνα και σωστές επιλογές στην επίθεση, το σύνολο του Θοδωρή Βλάχου έφερε στα ίσα το ματς (13-13), ωστόσο στο τέλος του οκτάλεπτου είδε τους Σέρβους να παίρνουν το ελάχιστο προβάδισμα (13-14).

Στο τελευταίο οκτάλεπτο, η Εθνική είδε τους Σέρβους να ξεφεύγουν στα δύο τέρματα (13-15). Βέβαια, η συνέχεια ήταν αμιγώς «γαλανόλευκη», με το σύνολο του Θοδωρή Βλάχου να καταφέρνει να μειώσει αρχικά (14-15) και να εκμεταλλεύεται άρτια το αριθμητικό της πλεονέκτημα μετά την αποβολή χωρίς αντικατάσταση του Πέταρ Γιάκσιτς.

Ισοφάρισε με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Αργυρόπουλου και 45 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της αναμέτρησης, ο ίδιος έδωσε το προβάδισμα στην Εθνική για το 16-15, το οποίο ήταν και το τελικό σκορ.

Τα οκτάλεπτα: 3-4, 4-7, 6-3, 3-1

Ελλάδα (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Πούρος, Χατζής, Αργυρόπουλος 6, Παπαναστασίου, Γκίλλας 1, Καλογερόπουλος 2, Αλαφραγκής 1, Κάκαρης 1, Νικολαΐδης 1, Γαρδίκας 2, Τζωρτζάτος, Σπάχιτς 1, Καστρινάκης 1.

Σερβία (Ούρος Στεβάνοβιτς): Μίσοβιτς, Πλιέβανσιτς, Στανόγιεβιτς 2, Λούκιτς 1, Λάζιτς, Μιλόγεβιτς, Τρίτοβιτς 1, Ν. Γιάκσιτς 3, Κρίστιτς 1, Γκλάντοβιτς 2, Π. Γιάκσιτς 1, Ουρόσεβιτς, Γκλούσατς, Μαρτίνοβιτς 4.