Εθνική ομάδα ανδρών: Οι κλήσεις για την προετοιμασία ενόψει World Cup
Τις επιλογές του για την προετοιμασίας της Εθνικής ομάδας πόλο ανδρών ενόψει προκριματικών αγώνων στο World Cup γνωστοποίησε ο ομοσπονδιακός προπονητής, Θοδωρής Βλάχος. Με 17 αθλητές θα ξεκινήσει η προετοιμασία την Πέμπτη (2/4).
Οι επιλογές του Θοδωρή Βλάχου
- Νίκος Γαρδίκας (Απόλλων Σμύρνης)
- Νίκος Καστρινάκης, Σεμίρ Σπάχιτς (Βουλιαγμένη)
- Ζαννής Αλαφραγκής, Νίκος Γκίλλας, Ντίνος Γενηδουνιάς, Μάνος Ζερδεβάς, Κώστας Κάκαρης, Δημήτρης Νικολαΐδης, Αλέξανδρος Παπαναστασίου, Βαγγέλης Πούρος, Παναγιώτης Τζωρτζάτος (Ολυμπιακός)
- Κώστας Γκιουβέτσης, Νίκος Παπανικολάου, Δημήτρης Σκουμπάκης (Παναθηναϊκός)
- Στέλιος Αργυρόπουλος (Φερεντσβάρος)
- Στάθης Καλογερόπουλος (Μαρσέιγ)
Σημειώνεται πως η «γαλανόλευκη» θ' αγωνιστεί στον Α' Όμιλο της Division 1, όπου θ' αντιμετωπίσει την Ουγγαρία, τη Σερβία και την Ολλανδία. Στον Β' Όμιλο θα βρίσκονται οι Ιταλία, Ισπανία, Κροατία και ΗΠΑ.
Οι πρώτοι δύο κάθε ομίλου θα σχηματίσουν στη συνέχεια το γκρουπ για τις θέσεις 1-4 και οι υπόλοιπες το γκρουπ των θέσεων 5-8, με τους αγώνες να διεξάγονται στις 9, 11 και 12 Απριλίου. Οι πρώτες έξι της κατάταξης προκρίνονται στην τελική φάση, η οποία θα διεξαχθεί τον Ιούλιο στο Σίδνεϊ, με τη συμμετοχή και των πρώτων δύο ομάδων της Division 2.
