Ο Πανιώνιος επικράτησε επί της γερμανικής Πότσνταμ με 21-9 στην πρεμιέρα του στον 1ο όμιλο του 2ου προκριματικού γύρου στο Conference Cup.

Ο Πανιώνιος δεν αντιμετώπισε προβλήματα για να νικήσει τη γηπεδούχο Πότσνταμ με 21-9 και να κάνει το πρώτο βήμα πρόκρισης από τον 1ο όμιλο του 2ου προκριματικού γύρου του Conference Cup, που διοργανώνει η γερμανική ομάδα.

Ο Πανιώνιος το απόγευμα του Σαββάτου (21/2, 16:00) θα παίξει με την Παρτιζάν Βελιγραδίου κι αν πάρει τη νίκη, αυτόματα ξεκαθαρίζει την πρόκριση τόσο για τον ίδιο, όσο και για τον Απόλλωνα Σμύρνης, που θα αντιμετωπίσει την Πότσνταμ, για την προημιτελική φάση της νεοσύστατης διοργάνωσης.

O Πανιώνιος με σερί 5-0 ξέφυγε με 7-2 στις αρχές της β' περιόδου, βάζοντας και τις βάσεις για την τελική επικράτηση που ήρθε εύκολα. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης πήρε διαφορά επτά γκολ (11-4) με την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, την ανέβασε στα εννέα γκολ στο 3ο οκτάλεπτο (16-7), για να φθάσει με άνεση στο τελικό 21-9.

Τα οκτάλεπτα: 2-5, 2-6, 3-5, 2-5.

Πότσνταμ: Τάουμπερτ 2, Κομπ 1, Χόφμαν 4, Γκέτκε 1, Ποπ 1.

Πανιώνιος (Κώστας Δήμου): Πόρτερ, Μπουζαλάς, Κώστας Μπιτσάκος 4, Καρατζάς, Παπάκος 1, Σουζούκι 3, Ανδρέας Μπιτσάκος 5, Τακάτα 2, Μουρίκης 1, Γούνας 4, Κουκουνάς, Καπετανάκης, Μαυροβουνιώτης, Μότσιας 1.

Πρόγραμμα - βαθμολογία 1ου ομίλου

Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

16:00 Παρτιζάν Βελιγραδίου – Πανιώνιος

18:00 Πότσνταμ – Απόλλων Σμύρνης

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου

11:00 Πανιώνιος – Απόλλων Σμύρνης

13:00 Πότσνταμ – Παρτιζάν Βελιγραδίου

