Για μία θέση κόντρα στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος και συνάμα για την πρωτιά στον όμιλο θα παίξει η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών κόντρα στην Ιταλία...

Η φάση των προημιτελικών ομίλων στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο γυναικών ξεκινάει το Σάββατο (31/1), με την Εθνική ομάδα να παίζει κόντρα στην Ιταλία για την πρώτη αγωνιστική. Ένα ματς, στο οποίο η «γαλανόλευκη» θέλει τη νίκη για να πάρει την πρωτιά στον όμιλο και συνάμα την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών προκρίθηκε ως πρώτη και αήττητη από τον όμιλο της, έχοντας βατά ματς απέναντι σε Σλοβακία, Γαλλία και Γερμανία. Το σύνολο του Χάρη Παυλίδη έκανε το αναμενόμενο 3x3 και πλέον κόντρα στην Ιταλία, η οποία πέρασε επίσης πρώτη και αήττητη στην επόμενη φάση, θα παίξει για την πρωτιά στον όμιλο και μία θέση στην τετράδα.

Σημειώνεται πως το ματς είναι προγραμματισμένο για τις 15:00 ώρα Ελλάδας. Η αναμέτρηση, όπως και όλη η προσπάθεια της Εθνικής ομάδας πόλο γυναικών, θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ ΣΠΟΡ 2.

