Koύβελος σε Αργυρόπουλο και Κάκαρη: «H εθνική ομάδα να διεκδικήσει κάτι μεγάλο στο Λος Άντζελες»

Δύο από τους παίκτες της εθνικής ομάδας πόλο που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου, Στέλιο Αργυρόπουλο και Κώστα Κάκαρη, υποδέχθηκε στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ο πρόεδρος, Ισίδωρος Κούβελος.

Οι δύο παίκτες συμπεριλήφθηκαν στην καλύτερη επτάδα της διοργάνωσης και ο κ. Κούβελος τους κάλεσε ως εκπροσώπους της «γαλανόλευκης» ομάδας, για να τους δώσει τα συγχαρητήριά του για τη μεγάλη επιτυχία της ε0θνικής ομάδας που έφτασε για πρώτη φορά στην ιστορία, στο βάθρο του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

«Σας αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για το χάλκινο μετάλλιο. Αξίζατε το χρυσό, αλλά και η τρίτη θέση είναι μεγάλη επιτυχία καθώς είναι η πρώτη φορά που επιστρέφει η εθνική πόλο με μετάλλιο από το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ο μεγάλος στόχος είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Λος Αντζελες και πρέπει να πάτε εκεί και να διεκδικήσετε κάτι μεγάλο για την Ελλάδα. Εγώ προσωπικά και η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή θα είμαστε δίπλα σας σε αυτή την πορεία και θα σας βοηθήσουμε με κάθε δυνατό τρόπο.

Θέλω να μεταφέρετε τα συγχαρητήρια σε όλους τους συμπαίκτες σας, αλλά και στους προπονητές, τους γιατρούς τους φυσιοθεραπευτές και όσους βρίσκονται δίπλα σας, γιατί όλοι αποτελούν την ομάδα», είπε ο πρόεδρος της ΕΟΕ που υποδέχθηκε τους δύο πολίστες, μαζί με τον γενικό γραμματέα της ΕΟΕ Στέφανο Χανδακά και τον αρχηγό αποστολής στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λος Αντζελες, Πέτρο Συναδινό.

Τόσο ο Στέλιος Αργυρόπουλος, όσο και ο Κώστας Κάκαρης ευχαρίστησαν τον κ. Κούβελο για τα θερμά λόγια, αλλά και για το γεγονός ότι ταξίδεψε στο Βελιγράδι και βρέθηκε στο πλευρό τους στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και τόνισαν ότι η συγκεκριμένη Εθνική Ομάδα αποτελείται στην πλειοψηφία της από νέους παίκτες που έχουν όνειρα αλλά και δυνατότητες να φτάσουν πολύ ψηλά.