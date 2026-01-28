Gazzetta Awards 2025: Οι επιλογές του Ντίνου Γενηδουνιά

Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας πόλο ανδρών, Ντίνος Γενηδουνιάς έδωσε τις επιλογές του για τα Gazzetta Awards 2025 by Novibet.

H διαδικτυακή ψηφοφορία για τα Gazzetta Awards 2025 by Novibet βρίσκεται στην τελική της ευθεία και για τέσσερις ακόμα ημέρες οι αναγνώστες θα έχουν τη δυνατότητα να πάρουν μέρος σε αυτή.

Ο Ντίνος Γενηδουνιάς, λίγες ώρες μετά την επιστροφή της εθνικής ομάδας με το χάλκινο μετάλλιο από το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου, έκανε τις επιλογές του για τους κορυφαίους και τις κορυφαίες σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο για το 2025.

Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας ψήφισε τον Στέλιο Αργυρόπουλο στους άνδρες και τη Φωτεινή Τριχά στην κατηγορία του κορυφαίου και της κορυφαίας αθλήτριας για το 2025. Αντίστοιχα οι επιλογές του αρχηγού του Ολυμπιακού, σε επίπεδο ομάδων είναι η εθνική ομάδα μπάσκετ ανδρών και η εθνική ομάδα πόλο γυναικών.

Οι επιλογές του Ντίνου Γενηδουνιά