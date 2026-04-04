Ο σκόρερ των δυο γκολ του Πανσερραϊκού, Τσαούσης, έκανε πέναλτι στον Αμανί και ο Πόμπο μείωσε το σκορ για την Κηφισιά.

Η Κηφισιά μπήκε δυνατά στο δεύτερο μέρος του εντός έδρας αγώνα με τον Πανσερραϊκό, έπειτα από το εφιαλτικό πρώτο μέρος και βρήκε γρήγορο γκολ.

Στο 51' ο σκόρερ των δυο γκολ των Σερραίων, Μάριος Τσαούσης, ανέτρεψε εντός περιοχής τον Λαζάρ Αμανί και ο διαιτητής Μιχάλης Ματσούκας έδειξε την άσπρη βούλα.

Ο Χόρχε Πόμπο ανέλαβε το πέναλτι και μείωσε το σκορ σε 1-2. Σε 27 ματς πρωταθλήματος ο Ισπανός επιτελικός χαφ έχει 7 γκολ και 3 ασίστ.