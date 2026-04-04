Super League 2: Το πρόγραμμα για Ελλάς Σύρου, Athens Kallithea, Αιγάλεω
Ο ουραγός Παναργειακός με το γκολ του Κονέ στο 91' πλήγωσε την Athens Kallithea, η Ελλάς Σύρου με το σπουδαίο διπλό στην Ηλιούπολη προσπέρασε και πλέον ελπίζει και το Αιγάλεω με τη νίκη κόντρα στα Χανιά.
Τρεις ομάδες του Νοτίου Ομίλου της Super League 2 έχουν υποβιβαστεί ήδη στη Γ' Εθνική, τα Χανιά, η Ηλιούπολη και ο Παναργειακός κι απομένει να φανεί ποιος θα είναι ο τέταρτος που θα τις ακολουθήσει.
Η Ελλάς Σύρου την περασμένη αγωνιστική είχε τεράστια ευκαιρία να τελειώσει μαθηματικά την παραμονή της με νίκη κόντρα στο Αιγάλεω, σε ουδέτερη έδρα, όμως το Σίτι επικράτησε με 2-1 κι έβαλε... φωτιά στην «κούρσα» τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος. Πλέον, η ομάδα των Κυκλάδων έχει το πάνω χέρι και θα κερδίσει την παραμονή αν νικήσει την Athens Kallithea. Το Αιγάλεω σαφώς κι ελπίζει, αφού παίζει με δύο αδιάφορους αντιπάλους.
Κριτήριο ισοβαθμίας είναι η κατάταξη στην κανονική διάρκεια, όπου το κλαμπ της Καλλιθέας υπερέχει, καθώς τερμάτισε στην 5η θέση, ενώ οι Συριανοί υπερισχύουν κόντρα στο «Σίτι».
Η βαθμολογία
1. Ελλάς Σύρου 29
2. Athens Kallithea 28
-----------------------
3. Αιγάλεω 26
4. Χανιά 16
5. Ηλιούπολη 13
6. Παναργειακός 4
Η 9η αγωνιστική
Ελλάς Σύρου - Athens Kallithea
Χανιά - Ηλιούπολη
Παναργειακός - Αιγάλεω
Η 10η αγωνιστική
Ηλιούπολη - Αιγάλεω
Athens Kallithea - Χανιά
Παναργειακός - Ελλάς Σύρου
