Με άνετες νίκες προχώρησαν η Βουλιαγμένη και ο ΠΑΟΚ

Άνετες νίκες για Βουλιαγμένη και ΠΑΟΚ στη Water Polo League γυναικών
Η Βουλιαγμένη και ο ΠΑΟΚ είχαν εύκολες αποστολές την Τετάρτη (3/12) σε εξ αναβολής παιχνίδια της 8ης αγωνιστικής στη Water Polo League γυναικών.
Στο κολυμβητήριο του Λαιμού, η Βουλιαγμένη, τυπικά φιλοξενούμενη από τα Χανιά, επικράτησε με 17-9, πετυχαίνοντας την 9η νίκη της σε 10 παιχνίδια και πλησιάζοντας τον Ολυμπιακό στους τρεις βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη ο ΠΑΟΚ, με την Ούρα Ερούνα να σημειώνει γκολ και τη Σιμέλα-Μελίνα Καρυπίδου άλλα έξι, επικράτησε χωρίς προβλήματα επί του ΝΟ Πατρών, που παρατάχθηκε με 10 παίκτριες, πετυχαίνοντας την 5η νίκη του στο πρωτάθλημα.
Τα στοιχεία των αγώνων - Βαθμολογία
- Χανιά - Βουλιαγμένη 9-17
Τα οκτάλεπτα: 1-4, 1-4, 2-5, 4-4
ΝΟ Χανίων (Σεμπάστιαν Λειψάκης): Καραγιάννη, Σκουμπάκη, Λιοδάκη, Κουνδουράκη, Παπασηφάκη Αν., Παπασηφάκη Κ., Ντάσιου, Στρατηδάκη 2, Κώτσια 2, Πάτερου 1, Φράγκου, Νιαρχάκου 3, Πασβάντη, Ιγνατίου, Βούλγαρη
ΝΟ Βουλιαγμένης (Κική Λιόση): Καρύτσα, Κουτσαντά, Καλογεροπούλου 2, Φουράκη, Κρίστμας 3, Ξενάκη 5, Φουντωτού 3, Κρασσά, Βάλβη, Ανδρεάδη 2, Κισσούδη, Αγγελίδη, Λουπάκη, Σταρίδα, Κοβάτσεβιτς 2
- ΠΑΟΚ - ΝΟ Πατρών 25-11
Τα οκτάλεπτα: 4-2, 7-2, 8-4, 6-3
ΠΑΟΚ (Πάνος Βέργος): Σαλέχ, Αρίμα 2, Τζελέπη, Χρονοπούλου, Καρυπίδου Σ. 6, Μαρτζούκου, Γραικού 1, Φλώρου, Μπερίκου 2, Κολτσίδα 2, Ούρα 7, Σαουλίδη 1, Νησιώτη, Καριπίδου Β. 4, Σκορδίλη
ΝΟ Πατρών (Βασίλης Κανελλόπουλος): Βαβίλη, Κροτό, Γ. Ζαφειράκη 3, Κασπίρη, Γροζοπούλου 1, Μπαλάτσα 1, Πασσά, Ράντονιτς 2, Μοιράλη 2, Αναστασίου 2.
Η βαθμολογία
(10η αγωνιστική)
- 1.Ολυμπιακός 30
- 2.Βουλιαγμένη 27
- 3.Εθνικός 21
- 4.Πανιώνιος 21
- 5.Γλυφάδα 19
- 6.Άλιμος 19
- 7.ΠΑΟΚ 15
- 8.Χανιά 9
- 9.ΝΕ Πατρών 6
- 10.Ηλιούπολη 6
- 11.Ρέθυμνο 3
- 12.ΝΟ Πατρών 3
