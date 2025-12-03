Με άνετες νίκες προχώρησαν η Βουλιαγμένη και ο ΠΑΟΚ

Η Βουλιαγμένη νίκησε τα Χανιά με 17-9 και ο ΠΑΟΚ τον ΝΟΠ με 25-11, σε εξ αναβολής παιχνίδια της 8ης αγωνιστικής στη Water Polo League γυναικών.

Η Βουλιαγμένη και ο ΠΑΟΚ είχαν εύκολες αποστολές την Τετάρτη (3/12) σε εξ αναβολής παιχνίδια της 8ης αγωνιστικής στη Water Polo League γυναικών.

Στο κολυμβητήριο του Λαιμού, η Βουλιαγμένη, τυπικά φιλοξενούμενη από τα Χανιά, επικράτησε με 17-9, πετυχαίνοντας την 9η νίκη της σε 10 παιχνίδια και πλησιάζοντας τον Ολυμπιακό στους τρεις βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη ο ΠΑΟΚ, με την Ούρα Ερούνα να σημειώνει γκολ και τη Σιμέλα-Μελίνα Καρυπίδου άλλα έξι, επικράτησε χωρίς προβλήματα επί του ΝΟ Πατρών, που παρατάχθηκε με 10 παίκτριες, πετυχαίνοντας την 5η νίκη του στο πρωτάθλημα.

Τα στοιχεία των αγώνων - Βαθμολογία

Χανιά - Βουλιαγμένη 9-17

Τα οκτάλεπτα: 1-4, 1-4, 2-5, 4-4

ΝΟ Χανίων (Σεμπάστιαν Λειψάκης): Καραγιάννη, Σκουμπάκη, Λιοδάκη, Κουνδουράκη, Παπασηφάκη Αν., Παπασηφάκη Κ., Ντάσιου, Στρατηδάκη 2, Κώτσια 2, Πάτερου 1, Φράγκου, Νιαρχάκου 3, Πασβάντη, Ιγνατίου, Βούλγαρη

ΝΟ Βουλιαγμένης (Κική Λιόση): Καρύτσα, Κουτσαντά, Καλογεροπούλου 2, Φουράκη, Κρίστμας 3, Ξενάκη 5, Φουντωτού 3, Κρασσά, Βάλβη, Ανδρεάδη 2, Κισσούδη, Αγγελίδη, Λουπάκη, Σταρίδα, Κοβάτσεβιτς 2

ΠΑΟΚ - ΝΟ Πατρών 25-11

Τα οκτάλεπτα: 4-2, 7-2, 8-4, 6-3

ΠΑΟΚ (Πάνος Βέργος): Σαλέχ, Αρίμα 2, Τζελέπη, Χρονοπούλου, Καρυπίδου Σ. 6, Μαρτζούκου, Γραικού 1, Φλώρου, Μπερίκου 2, Κολτσίδα 2, Ούρα 7, Σαουλίδη 1, Νησιώτη, Καριπίδου Β. 4, Σκορδίλη

ΝΟ Πατρών (Βασίλης Κανελλόπουλος): Βαβίλη, Κροτό, Γ. Ζαφειράκη 3, Κασπίρη, Γροζοπούλου 1, Μπαλάτσα 1, Πασσά, Ράντονιτς 2, Μοιράλη 2, Αναστασίου 2.

Η βαθμολογία

(10η αγωνιστική)