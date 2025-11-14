Τα Χανιά πέτυχαν ιστορική νίκη στο ευρωπαϊκό τους ντεμπούτο, νικώντας την ολλανδική Λέιντεν στα πέναλτι με 11-9 σε προκριματικό όμιλο του Conference Cup γυναικών.

Τα Χανιά συνδύασαν με μια ιστορική νίκη την πρώτη τους ευρωπαϊκή παρουσία στην υδατοσφαίριση γυναικών, επικρατώντας επί της ολλανδικής Λέιντεν στα πέναλτι με συνολικό σκορ 11-9 (καν. αγ. 7-7), στο παιχνίδι που άνοιξε τον Δ' όμιλο της προκριματικής φάσης του Conference Cup, που φιλοξενείται στη Μάλτα.

Η ομάδα της Κρήτης, στην ευρωπαϊκή της πρεμιέρα, χρειάστηκε να καλύψει διαφορά τριών γκολ στα τελευταία δύο λεπτά, να ισοφαρίσει σε 7-7 και να επικρατήσει στα πέναλτι με 11-9, πήρε το δίποντο της νίκης, βάζοντας τις βάσεις για να βρεθεί στις δύο πρώτες ομάδας του ομίλου, που θα συνεχίσουν στην επόμενη φάση.

Στον ίδιο όμιλο βρίσκεται και ο ΠΑΟΚ, που στη δική του πρεμιέρα θα παίξει με τη διοργανώτρια Σίρενς.

Η αρχηγός Χριστίνα Κώτσια σημείωσε τα τρία πρώτα γκολ για τον ΝΟΧ, μειώνοντας σε 3-2 στο τέλος της β' περιόδου και 4-3 στις αρχές του 3ου οκταλέπτου.

Με την έναρξη του 4ου οκταλέπτου, η Ντάσιου μείωσε σε 6-4 (5:59), όμως η Λέιντεν απέκτησε τεράστιο πλεονέκτημα, πετυχαίνοντας το 7-4, 2:33 πριν από το τέλος.

Εκεί ήρθε η μεγάλη επιστροφή των Χανίων, η Κώτσια σκόραρε για το 7-5 (2:05), η Κουνδουράκη για το 7-6 (1:22) και η Νιαρχάκου με γκολ στην κόντρα ισοφάρισε σε 7-7 (00:46), με τη νικήτρια ομάδα να αναδεικνύεται στα πέναλτι.

Αν και η Ντάσιου απέτυχε στο 2ο πέναλτι, στη συνέχεια η ολλανδική ομάδα είδε τις Λιντχάουντ και Κράιμπεκ να μην καταφέρνουν να σκοράρουν στις δικές τους εκτελέσεις, με την Κότσια να κάνει το 10-9 και τη Στρατιδάκη να «σφραγίζει» τη νίκη, διαμορφώνοντας το τελικό 11-9.

Tα οκτάλεπτα: 1-1, 1-2, 1-3, 4-1

Τα πέναλτι: 4-2

ΝΟ Xανίων (Σεμπάστιαν Λειψάκης): Καραγιάννη, Σκουμπάκη, Λιοδάκη, Κουνδουράκη 1, Παπασηφάκη, Παρασκευοπούλου, Ντάσιου 1, Στρατηδάκη, Κώτσια 4, Πάτερου, Φράγγου, Νιαρχάκου 1, Πασβαντή, Βούλγαρη