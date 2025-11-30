Ένα τεράστιο διπλό - έτσι όπως ήρθε - πήρε ο ΠΑΟΚ κόντρα στον Υδραϊκό, επικρατώντας με 15-9 στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής στη Waterpolo League ανδρών...

Στην έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου βρέθηκε να χάνει με τρία τέρματα ο ΠΑΟΚ (9-6). Ωστόσο στο τέλος της αναμέτρησης με τον Υδραϊκό πήρε τη νίκη με σκορ 15-9 για την 9η αγωνιστική της Waterpolo League ανδρών. Εκπληκτικό δεύτερο ημίχρονο για το «Δικέφαλο του Βορρά», ο οποίος δεν δέχθηκε κανένα γκολ.

Η αναμέτρηση, στο κολυμβητήριο της Ηλιούπολης, ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να είναι άκρως επιθετικές. Ο Υδραϊκός πήρε προβάδισμα δύο τερμάτων (2-0), ισοφαρίστηκε και στη συνέχεια ανέκτησε ξανά το +2 (6-4). Στο δεύτερο οκτάλεπτο, ο επιθετικός ρυθμός έπεσε. Ο ΠΑΟΚ μείωσε στο ελάχιστο τη διαφορά (7-6), ωστόσο στο τέλος του ημιχρόνου οι γηπεδούχοι ανέβασαν στο +3 το προβάδισμά τους (9-6).

Το δεύτερο μισό βρήκε με άλλο τερματοφύλακα τον ΠΑΟΚ, καθώς ο Βεκρής δεν ήταν σε καλή μέρα. Ο Σιορδίλης πήρε τη θέση του και... κατέβασε ρολά! Οι Θεσσαλονικείς, εκμεταλλευόμενοι αυτό το γεγονός καθώς και κάποιες λάθος επιλογές της ομάδας του Νίκου Καραμάνη, κατάφεραν να μειώσουν στο τέρμα πριν το τέλος της περιόδου (9-8).

Στο τελευταίο οκτάλεπτο, το σύνολο του Θοδωρή Χατζηθεοδώρου, ισοφάρισε γρήγορα. Κατάφερε ν' ανατρέψει το σκορ και πήρε απόσταση τριών τερμάτων ένα λεπτό πριν το τέλος του ματς (9-12). Σε εκείνο το σημείο, οι γηπεδούχοι έκαναν το ένα λάθος μετά το άλλο, με τους παίκτες του ΠΑΟΚ να βγαίνουν στην κόντρα και ν' ανεβάζουν στα έξι γκολ τη διαφορά, για το τελικό 15-9.

Τα οκτάλεπτα: 6-4, 2-2, 0-2, 0-7

Τα στατιστικά του αγώνα εδώ