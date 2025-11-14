Η ομάδα υδατοσφαίρισης γυναικών του ΠΑΟΚ, στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι της ιστορίας της νίκησε τη Σίρενς από τη Μάλτα με 24-7 στα προκριματικά του Conference Cup.

Όπως τα Χανιά, έτσι και ο ΠΑΟΚ συνδύασε με νίκη το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι της ιστορίας του στην υδατοσφαίριση γυναικών, με μόνη διαφορά ότι ο «Δικέφαλος» είχε εύκολη αποστολή, επικρατώντας επί της γηπεδούχου Σίρενς με 24-7 στον αγώνα που έκλεισε την 1η αγωνιστική στον Δ' όμιλο της προκριματικής φάσης του Conference Cup στη Μάλτα.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχοντας στη σύνθεσή της και την Αμερικανίδα, Κέλι Αν Χάνγκεφορντ, δεν είχε προβλήματα απέναντι στην ασθενέστερη ομάδα του ομίλου.

Ο ΠΑΟΚ το Σάββατο (15/11) θα αντιμετωπίσει την ολλανδική Λέιντεν, σε ένα παιχνίδι που θα σημάνει την πρόκριση των δύο ελληνικών ομάδων στην επόμενη φάση, εφόσον έρθει η νίκη.



Τα οκτάλεπτα: 1-7, 0-5, 4-7, 0-5.

ΠΑΟΚ (Πάνος Βέργος): Σαλέχ, Αρίμα 4, Χρονοπούλου, Τζελέπη, Σ. Καρυπίδου 4, Μαρτζούκου 1, Γραικού 4, Μπερίκου 1, Κολτσίδα, Ούρα 6, Σαουλίδη, Νησιώτη, Η. Καρυπίδου 3, Χάνγκερφορντ 1.

Η βαθμολογία (1η αγων.)

1.ΠΑΟΚ 3

2.Χανιά 2

3.Λέιντεν 1

4.Σίρενς 0

Η 2η αγωνιστική

Σάββατο (15/11):