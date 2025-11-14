ΠΑΟΚ: Άνετη πρώτη ευρωπαϊκή νίκη στο Conference Cup γυναικών
Όπως τα Χανιά, έτσι και ο ΠΑΟΚ συνδύασε με νίκη το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι της ιστορίας του στην υδατοσφαίριση γυναικών, με μόνη διαφορά ότι ο «Δικέφαλος» είχε εύκολη αποστολή, επικρατώντας επί της γηπεδούχου Σίρενς με 24-7 στον αγώνα που έκλεισε την 1η αγωνιστική στον Δ' όμιλο της προκριματικής φάσης του Conference Cup στη Μάλτα.
Η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχοντας στη σύνθεσή της και την Αμερικανίδα, Κέλι Αν Χάνγκεφορντ, δεν είχε προβλήματα απέναντι στην ασθενέστερη ομάδα του ομίλου.
Ο ΠΑΟΚ το Σάββατο (15/11) θα αντιμετωπίσει την ολλανδική Λέιντεν, σε ένα παιχνίδι που θα σημάνει την πρόκριση των δύο ελληνικών ομάδων στην επόμενη φάση, εφόσον έρθει η νίκη.
Τα οκτάλεπτα: 1-7, 0-5, 4-7, 0-5.
ΠΑΟΚ (Πάνος Βέργος): Σαλέχ, Αρίμα 4, Χρονοπούλου, Τζελέπη, Σ. Καρυπίδου 4, Μαρτζούκου 1, Γραικού 4, Μπερίκου 1, Κολτσίδα, Ούρα 6, Σαουλίδη, Νησιώτη, Η. Καρυπίδου 3, Χάνγκερφορντ 1.
Η βαθμολογία (1η αγων.)
- 1.ΠΑΟΚ 3
- 2.Χανιά 2
- 3.Λέιντεν 1
- 4.Σίρενς 0
Η 2η αγωνιστική
Σάββατο (15/11):
- Σίρενς - Χανιά (17:00)
- ΠΑΟΚ - Λέιντεν (18:30).
