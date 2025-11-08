Με τους Αλέξανδρο Γούνα και Ανδρέα Μπιτσάκο ο Πανιώνιος πέτυχε σερί 8-0 κόντρα στην Τενερίφη κι έφθασε στην επικράτηση (15-11) και στην πρόκριση στην επόμενη φάση του Conference Cup.

Ο Πανιώνιος είχε κακό ξεκίνημα απέναντι στη Τενερίφη, όμως ανεβάζοντας στροφές επικράτησε με 15-11 στο κολυμβητήριο της Νέας Σμύρνης για τη 2η αγωνιστική του Β' ομίλου της 1ης προκριματικής φάσης του Conference Cup.

Οι Αλέξανδρος Γούνας (έξι γκολ) και ο Ανδρέας Μπιτσάκος (πέντε γκολ), πέτυχαν τον αριθμό των γκολ της ισπανικής ομάδας και οδήγησαν τον Πανιώνιο στη 2η νίκη του και στην πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Ο Πανιώνιος το μεσημέρι της Κυριακής (9/11, 13:00) θα παίξει με την Μπούντβα και θέλει να συνδυάσει την πρόκριση από την 1η θέση στον όμιλο.

Η Τενερίφη προηγήθηκε με 4-0 και 5-1 στο 2ο λεπτό της β' περιόδου, όμως ακολούθησε η «καταιγίδα», με τους Γούνα (τρία γκολ) και Ανδρέα Μπιτσάκο (πέντε γκολ) η ελληνική ομάδα πέτυχε οκτώ αναπάντητα γκολ(!), το σκορ έγινε 9-5 στα μέσα της 3ης περιόδου και το νερό είχε μπει στο αυλάκι για τη νίκη, με τους παίκτες του Πανιώνιου να μην απειλούνται και να φθάνουν στο τελικό 15-11.

Tα οκτάλεπτα: 4-0, 1-7, 3-4, 3-4.

Τενερίφη (Άλμπερτ Εσπανιόλ): Αντιόν 1, Ντίαζ 1, Αράια 2, Ραμίρεζ 4, Ντε Φερντ 1, Μερκάδο 2.

Πανιώνιος (Κώστας Δήμου): Πόρτερ, Οδ. Καρατζάς, Κ. Μπιτσάκος 1, Σπ. Καρατζάς, Παπάκος 2, Σουζούκι, Ανδρ. Μπιτσάκος 5, Τακάτα, Ανδριανόπουλος 1, Γούνας 6, Κουκούνας, Καπετανάκης, Μαυροβουνιώτης, Τρασάι.

Ο ΠΑΟΚ την αναγκαία νίκη επί της Ουτρέχτης

Ο ΠΑΟΚ μετά την ήττα από την Ποζίλιπο, σημείωσε την αναγκαία νίκη επί της Ουτρέχτης με 19-10 στην Ολλανδία για τον Α' Όμιλο του Conference Cup.

Ο «Δικέφαλος» την Κυριακή (9/11, 10:30) θα αντιμετωπίσει τη Χόνβεντ και χρειάζεται τη νίκη για να διεκδικήσει την πρόκριση.

Τα οκτάλεπτα: 4-1, 5-2, 6-6, 4-1

ΠΑΟΚ (Θοδωρής Χατζηθεοδώρου): Βεκρής, Μπέγκο, Μανθογιάννης, Λεωνιδάκης, Κεχαλάρης 5, Τσολακούδης 4, Χονδροκούκης 2, Ντέλιτς 4, Χρ. Μπιτσάκος 1, Γραμματικός 2, Ανδρικόπουλος, Σιορδίλης, Καραλής, Μαρινάγης 1.