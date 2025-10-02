H Βουλιαγμένη και ο Ολυμπιακός για τον τίτλο στο Σούπερ Καπ γυναικών

Η πρωταθλήτρια Βουλιαγμένη και ο κυπελλούχος Ολυμπιακός διεκδικούν στο κολυμβητήριο του Παλαιού Φαλήρου το τρόπαιο του Σούπερ Καπ γυναικών.

H αγωνιστική σεζόν 2025-26 στην υδατοσφαίριση γυναικών εκκινεί το απόγευμα της Πέμπτης (2/10, 19:00, ΕΡΤ 2) από το κολυμβητήριο Παλαιού Φαλήρου και τον τελικό του Σούπερ Καπ, ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Βουλιαγμένη και τον κυπελλούχο, Ολυμπιακό.

Αυτός είναι ο 3ος τελικός στο μικρή ιστορία του Σούπερ Καπ γυναικών, με τον Ολυμπιακό να έχει κατακτήσει τους δύο προηγούμενους τίτλους, πρώτα το 2020 με αντίπαλο τον Νηρέα Χαλανδρίου με 30-4 και το 2024 με αντίπαλο τον Εθνικό με 13-8.

«Η ομάδα είναι έτοιμη για το ξεκίνημα της νέας σεζόν. Ξέρουμε ότι τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό είναι δύσκολα και απαιτητικά, όμως είμαστε προετοιμασμένες για να διεκδικήσουμε το Super Cup» δήλωσε η τεχνικός της Βουλιαγμένης, Κική Λιόση.

Από την πλευρά του ο προπονητής του Ολυμπιακού, Δημήτρης Κραβαρίτης, τόνισε: «H φετινή σεζόν είναι γεμάτη προκλήσεις για εμάς, αυτή είναι η πρώτη. Σίγουρα, η ομάδα μας δεν είναι ακόμα στο επιθυμητό επίπεδο ετοιμότητας, καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη αυτή την περίοδο. Είναι λογικό.

Έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης, ωστόσο, μπροστά μας έχουμε το πρώτο επίσημο ματς της σεζόν και είναι πολύ σημαντικό, αφού κρίνει έναν τίτλο. Παίζουμε με μία πολύ καλή ομάδα, όμως είμαστε Ολυμπιακός και θα τα δώσουμε όλα για να ξεκινήσουμε τη σεζόν με την κατάκτηση του Super Cup. Είχαμε κάποια μικροπροβλήματα τραυματισμών στην προετοιμασία μας, όμως τώρα είμαστε καλά. Πιστεύω πολύ στις αθλήτριές μου και στόχος μας δεν είναι άλλος από την κατάκτηση του τροπαίου».

Αναφορικά με τα εισιτήρια: Θα διατεθούν συνολικά 600 για τον τελικό, 300 για κάθε ομάδα, θα πωλούνται αποκλειστικά από τα γραφεία των δυο ομάδων και έχουν κόστος 10 ευρώ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την προμήθεια εισιτηρίου είναι η αναγραφή ονοματεπωνύμου πάνω στο εισιτήριο και η είσοδος στο κολυμβητήριο θα επιτραπεί μόνο με την επίδειξη εισιτηρίου και δελτίου ταυτότητας.