Η εθνική ομάδα νεανίδων νικώντας την Ιταλία με το εντυπωσιακό 18-10 προκρίθηκε στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Κ18 της Μάλτας.

Η εθνική ομάδα νεανίδων έρχεται να ολοκληρώσει ένα ονειρεμένο καλοκαίρι για την ελληνική υδατοσφαίριση, το εθνικό συγκρότημα νίκησε την Ιταλία με 18-10 κι έκλεισε θέση στον τελικό στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ18, που φιλοξενείται στην πόλη Γκζίρα της Μάλτας.

Την Κυριακή (7/9, 21:30) η εθνική ομάδα έχει την ευκαιρία να ανέβει στην κορυφή της Ευρώπης, με αντίπαλο την Ισπανία, η οποία στο δικό της ημιτελικό επιβλήθηκε επί της Ουγγαρίας με 18-14.

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Γιώργος Ντόσκας, μετά το χάλκινο μετάλλιο με την εθνική ομάδα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα νέων γυναικών στο Σαλβαδόρ της Βραζιλίας, τώρα οδηγεί την εθνική ομάδα νεανίδων στο βάθρο του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος κι αυτό που απομένει είναι αν το χρώμα του μεταλίου είναι χρυσό ή ασημένιο.

Με τη Νεφέλη Κρασσά, πρωταθλήτρια κόσμου με τις γυναίκες στη Σιγκαπούρη και μέλος της εθνικής νέων γυναικών, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα κυριάρχησε επί της Ιταλίας.

Με τέσσερα γκολ από την Κρασσά η Ελλάδα προηγήθηκε 6-4 στο πρώτο οκτάλεπτο, με σερί γκολ των Δρακωτού, Σαλταμανίκα και Κρασσά η εθνική ομάδα ξέφυγε με 9-5, με την Ελμισιάν να διαμορφώνει το 10-6 στο πρώτο ημίχρονο.

Με δύο γκολ από την Καραγιάννη η διαφορά άνοιξε στο 12-6 και έφθασε στο +7, με τη Δρακωτού (15-8). Οι Κρασσά και Σαλταμανίκα έκαναν το 17-9, στα 2:35 πριν από το τέλος, με την εθνική ομάδα να φθάνει στο τελικό 18-10.

Τα οκτάλεπτα: 6-4, 4-2, 5-3, 3-1.

Ελλάδα (Γιώργος Ντόσκας): Σάλεχ, Καραγιάννη 4, Κουνδουράκη, Μπίκου, Δρακωτού 3, Ελμισιάν 1, Κλαψιανού, Κρασσά 6, Σταυρίδου, Μπιτσάκου, Ντούλη, Σαλταμανίκα 4, Κυριακοπούλου, Δασκαλάκη.

Ιταλία (Τζάκομο Γκράσι): Μπατσέλε 1, Μπόβο 2, Μπιάνκι 1, Μαρινέτι 1, Μινούτο 3, Μπιάνκο 1, Μαγκάλιο 1.