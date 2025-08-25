Το αθλητικό καλοκαίρι σημαίνει μετάλλια στο πόλο

H ελληνική υδατοσφαίριση συνεχίζει τη συλλογή μεταλλίων και στα ηλιακά διεθνή πρωταθλήματα, σε ένα καλοκαίρι γεμάτο επιτυχίες και το Gazzetta κάνει μια βουτιά στο χρόνο, παρουσιάζοντας τα μετάλλια της Ελλάδας πίσω από τις μεγάλες εθνικές ομάδες.

Το αθλητικό καλοκαίρι του 2025 είχε σε ρόλο πρωταγωνιστή-για μια ακόμη χρονιά- την υδατοσφαίριση σε εθνικό επίπεδο. Δεν είναι μόνο ο θρίαμβος της εθνικής ομάδας γυναικών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, ενώ τον Απρίλιο είχε έρθει και το χρυσό στο World Cup και το χάλκινο μετάλλιο της εθνικής ομάδας ανδρών στη Σιγκαπούρη.

Είναι οι επιτυχίες και τα μετάλλια στα ηλικιακά πρωταθλήματα, που αποδεικνύουν ότι το σπορ έχει στέρεες βάσεις και λαμπρό μέλλον.

Παρά τα χρόνια προβλήματα στις εγκαταστάσεις, παρότι οι οικονομικές απολαβές είναι πολύ μικρές σε σύγκριση με άλλα ομαδικά αθλήματα, η υδατοσφαίριση παράγει έργο κι αποτελέσματα, το άθλημα βρίσκεται στο DNA του Έλληνα, η χώρα μας βρίσκεται σταθερά ανάμεσα στις παγκόσμιες δυνάμεις.

Μετά τη Σιγκαπούρη ακολούθησαν δύο ακόμα επιτυχημένες αποστολές, που έφεραν το χάλκινο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα νέων γυναικών στο Σαλβαδόρ της Βραζιλίας. Εκεί όπου ένα μπλακ άουτ στον ημιτελικό με την Ισπανία στοίχισε την είσοδο στον τελικό, για μια ομάδα που είχε στη σύνθεσή της τις «χρυσές» πρωταθλήτριες κόσμου, Φωτεινή Τριχά, Νεφέλη Κρασσά και Διονυσία Κουρέτα.



Για να έρθει την Κυριακή (24/8) το χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα εφήβων στην Οραντέα, όπου έλαμψαν δύο νέα αστέρια για το άθλημα, ο αρχηγός Δημήτρης Χατζή, γιος του παλαιού άσου Θέμη και ο φουνταριστός από την Πάτρα, Ηλίας Αγγελόπουλος.

Ο λογαριασμός για το 2025 δεν έχει κλείσει καθώς ακολουθεί και το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νεανίδων στη Μάλτα (31 Αυγούστου-7 Σεπτεμβρίου).



Όμως οι επιτυχίες των νέων γυναικών και των εφήβων, μας έδωσε το ερέθισμα να δούμε μετάλλια της ελληνικής υδατοσφαίρισης στα ηλιακά πρωταθλήματα νέων ανδρών-γυναικών κι εφήβων-νεανίδων.

Από το στοιχεία που συλλέξαμε και τους πίνακες που παραθέτουμε, φαίνεται ανάγλυφα η άνοδος της Ελλάδας στις μικρές κατηγορίες, που αποτελούν τους τροφοδότες των μεγάλων εθνικών ομάδων. Συνολικά μετρήσαμε 12 μετάλλια σε παγκόσμια πρωταθλήματα κι άλλα 21 σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθόλου άσχημα.

Σκόρπιες επιτυχίες υπήρξαν στη δεκαετίες του 1990, όμως η έκρηξη ήρθε τα τελευταία 15 χρόνια. Αξιομνημόνευτη είναι το χρυσό μετάλλιο της εθνικής ομάδας νέων ανδρών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Κωνσταντινούπολης τον Αύγουστο τοy 2001.

Εκείνη η εθνική ομάδα, με τεχνικό τον Τάσο Δούμπα κι αστέρια τους Χρήστο Αφρουδάκη, Στέλιο Πρωτονοτάριο, Δημήτρη Μιτελούδη, Αργύρη Θεοδωρόπουλο, Αρτίν Ελμισιάν, Γιώργο Ντόσκα κ.άλ., ήταν αυτή που έδειξε τον δρόμο.

H «χρυσή» φουρνιά της Κωνσταντινούπολης

Ειδική μνεία να κάνουμε και στην εθνική ομάδα νεανίδων, που έγινε πρωταθλήτρια κόσμου στο Περθ το 2012, με τεχνικό δίδυμο τους Γιώργο Μορφέση και Στέφανο Λέανδρο, έχοντας στη σύνθεσή της παίκτριες όπως η Χρυσή Διαμαντοπούλου, οι Ελευθερία και Μαργαρίτα Πλευρίτου, η Έλενα Ξενάκη, η Τίνα Κοντογιάννη και οι δίδυμες Στεφανία και η Ιωάννα Χαραλαμπίδου, που στη συνέχεια αγωνίστηκαν για τις ΗΠΑ.

Η Ελλάδα μετά το 2021 μέχρι σήμερα μετρά 11 μετάλλια σε παγκόσμια κι ευρωπαϊκά πρωταθλήματα Κ20 και εφήβων-νεανίδων, αριθμός εντυπωσιακός, που δείχνει ότι το σύστημα, μέσα από τα προβλήματα, λειτουργεί, με βασικό κύτταρο τους συλλόγους.

Τα μετάλλια άλλοτε κερδίζονται, άλλοτε έρχονται, όμως η ελληνική υδατοσφαίριση είναι πάντα εκεί στη διεκδίκηση κι αυτό είναι το πιο σημαντικό.

Τα μετάλλια των «μικρών» εθνικών ομάδων

Παγκόσμιο πρωτάθλημα Νέων U20

Άνδρες

Χρυσό

Κωνσταντινούπολη 2001

Βελιγράδι 2017

Κουβέιτ 2019

Ασημένι

Δουνκέρκη 1995

Σίμπενικ 2009

Χάλκινο

Αβάνα 1997

Βόλος 2011

H εθνική ομάδα νέων ανδρών με το χάλκινο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Βόλου το 2011

Γυναίκες

Χρυσό

Πράγα 1997

Ασημένιο

Βόλος 2017

Νετάνια 2021

Χάλκινα

Βόλος 2013

Σαλβαδόρ 2025

Παγκόσμιο πρωτάθλημα U18

Άνδρες

Χρυσό

Σομπατέλι 2018

Γυναίκες

Χρυσό

Περθ 2012

Ασημένιο

Βελιγράδι 2022

Τσενκγτού 2024

Χάλκινο

Βελιγράδι 2018

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα U19

Άνδρες

Χρυσό

Μινσκ 2018

Ασημένιο

Κάμεν/Λούνεν 2000

Στουτγκάρδη 2010

Χάλκινο

Σοπρόν 1992

Γυναίκες

Χρυσό

Λουλέ 2002

Όστια 2014

Ασημένιο

Άρνεμ 1994

Μπάρι 2004

Χάλκινο

Μίλφιλντ 1998

Πλζεν 2000

Χάγη 2016

Νετάνια 2022

Ζάγκρεμπ 2024

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα U17-U18

Έφηβοι

Χρυσό

Μανίσα 2023 (U17)

Aσημένιο

Γκζίρα 2021 (U17)

Χάλκινο

Μπακού 2015 (U17)

Οραντέα 2025 (U18)

Νεάνιδες

Χρυσό

Μαδρίτη 2011

Κωνσταντινούπολη 2013

Ασημένιο

Σίμπενικ 2021

Χάλκινο