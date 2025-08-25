Το αθλητικό καλοκαίρι σημαίνει μετάλλια στο πόλο
Το αθλητικό καλοκαίρι του 2025 είχε σε ρόλο πρωταγωνιστή-για μια ακόμη χρονιά- την υδατοσφαίριση σε εθνικό επίπεδο. Δεν είναι μόνο ο θρίαμβος της εθνικής ομάδας γυναικών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, ενώ τον Απρίλιο είχε έρθει και το χρυσό στο World Cup και το χάλκινο μετάλλιο της εθνικής ομάδας ανδρών στη Σιγκαπούρη.
Είναι οι επιτυχίες και τα μετάλλια στα ηλικιακά πρωταθλήματα, που αποδεικνύουν ότι το σπορ έχει στέρεες βάσεις και λαμπρό μέλλον.
Παρά τα χρόνια προβλήματα στις εγκαταστάσεις, παρότι οι οικονομικές απολαβές είναι πολύ μικρές σε σύγκριση με άλλα ομαδικά αθλήματα, η υδατοσφαίριση παράγει έργο κι αποτελέσματα, το άθλημα βρίσκεται στο DNA του Έλληνα, η χώρα μας βρίσκεται σταθερά ανάμεσα στις παγκόσμιες δυνάμεις.
Μετά τη Σιγκαπούρη ακολούθησαν δύο ακόμα επιτυχημένες αποστολές, που έφεραν το χάλκινο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα νέων γυναικών στο Σαλβαδόρ της Βραζιλίας. Εκεί όπου ένα μπλακ άουτ στον ημιτελικό με την Ισπανία στοίχισε την είσοδο στον τελικό, για μια ομάδα που είχε στη σύνθεσή της τις «χρυσές» πρωταθλήτριες κόσμου, Φωτεινή Τριχά, Νεφέλη Κρασσά και Διονυσία Κουρέτα.
Για να έρθει την Κυριακή (24/8) το χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα εφήβων στην Οραντέα, όπου έλαμψαν δύο νέα αστέρια για το άθλημα, ο αρχηγός Δημήτρης Χατζή, γιος του παλαιού άσου Θέμη και ο φουνταριστός από την Πάτρα, Ηλίας Αγγελόπουλος.
Ο λογαριασμός για το 2025 δεν έχει κλείσει καθώς ακολουθεί και το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νεανίδων στη Μάλτα (31 Αυγούστου-7 Σεπτεμβρίου).
Όμως οι επιτυχίες των νέων γυναικών και των εφήβων, μας έδωσε το ερέθισμα να δούμε μετάλλια της ελληνικής υδατοσφαίρισης στα ηλιακά πρωταθλήματα νέων ανδρών-γυναικών κι εφήβων-νεανίδων.
Από το στοιχεία που συλλέξαμε και τους πίνακες που παραθέτουμε, φαίνεται ανάγλυφα η άνοδος της Ελλάδας στις μικρές κατηγορίες, που αποτελούν τους τροφοδότες των μεγάλων εθνικών ομάδων. Συνολικά μετρήσαμε 12 μετάλλια σε παγκόσμια πρωταθλήματα κι άλλα 21 σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθόλου άσχημα.
Σκόρπιες επιτυχίες υπήρξαν στη δεκαετίες του 1990, όμως η έκρηξη ήρθε τα τελευταία 15 χρόνια. Αξιομνημόνευτη είναι το χρυσό μετάλλιο της εθνικής ομάδας νέων ανδρών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Κωνσταντινούπολης τον Αύγουστο τοy 2001.
Εκείνη η εθνική ομάδα, με τεχνικό τον Τάσο Δούμπα κι αστέρια τους Χρήστο Αφρουδάκη, Στέλιο Πρωτονοτάριο, Δημήτρη Μιτελούδη, Αργύρη Θεοδωρόπουλο, Αρτίν Ελμισιάν, Γιώργο Ντόσκα κ.άλ., ήταν αυτή που έδειξε τον δρόμο.
Ειδική μνεία να κάνουμε και στην εθνική ομάδα νεανίδων, που έγινε πρωταθλήτρια κόσμου στο Περθ το 2012, με τεχνικό δίδυμο τους Γιώργο Μορφέση και Στέφανο Λέανδρο, έχοντας στη σύνθεσή της παίκτριες όπως η Χρυσή Διαμαντοπούλου, οι Ελευθερία και Μαργαρίτα Πλευρίτου, η Έλενα Ξενάκη, η Τίνα Κοντογιάννη και οι δίδυμες Στεφανία και η Ιωάννα Χαραλαμπίδου, που στη συνέχεια αγωνίστηκαν για τις ΗΠΑ.
Η Ελλάδα μετά το 2021 μέχρι σήμερα μετρά 11 μετάλλια σε παγκόσμια κι ευρωπαϊκά πρωταθλήματα Κ20 και εφήβων-νεανίδων, αριθμός εντυπωσιακός, που δείχνει ότι το σύστημα, μέσα από τα προβλήματα, λειτουργεί, με βασικό κύτταρο τους συλλόγους.
Τα μετάλλια άλλοτε κερδίζονται, άλλοτε έρχονται, όμως η ελληνική υδατοσφαίριση είναι πάντα εκεί στη διεκδίκηση κι αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Τα μετάλλια των «μικρών» εθνικών ομάδων
Παγκόσμιο πρωτάθλημα Νέων U20
Άνδρες
Χρυσό
- Κωνσταντινούπολη 2001
- Βελιγράδι 2017
- Κουβέιτ 2019
Ασημένι
- Δουνκέρκη 1995
- Σίμπενικ 2009
Χάλκινο
Αβάνα 1997
Βόλος 2011
Γυναίκες
Χρυσό
- Πράγα 1997
Ασημένιο
- Βόλος 2017
- Νετάνια 2021
Χάλκινα
- Βόλος 2013
- Σαλβαδόρ 2025
Παγκόσμιο πρωτάθλημα U18
Άνδρες
Χρυσό
- Σομπατέλι 2018
Γυναίκες
Χρυσό
- Περθ 2012
Ασημένιο
- Βελιγράδι 2022
- Τσενκγτού 2024
Χάλκινο
- Βελιγράδι 2018
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα U19
Άνδρες
Χρυσό
- Μινσκ 2018
Ασημένιο
- Κάμεν/Λούνεν 2000
- Στουτγκάρδη 2010
Χάλκινο
- Σοπρόν 1992
Γυναίκες
Χρυσό
- Λουλέ 2002
- Όστια 2014
Ασημένιο
- Άρνεμ 1994
- Μπάρι 2004
Χάλκινο
- Μίλφιλντ 1998
- Πλζεν 2000
- Χάγη 2016
- Νετάνια 2022
- Ζάγκρεμπ 2024
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα U17-U18
Έφηβοι
Χρυσό
- Μανίσα 2023 (U17)
Aσημένιο
- Γκζίρα 2021 (U17)
Χάλκινο
- Μπακού 2015 (U17)
- Οραντέα 2025 (U18)
Νεάνιδες
Χρυσό
- Μαδρίτη 2011
- Κωνσταντινούπολη 2013
Ασημένιο
- Σίμπενικ 2021
Χάλκινο
- Μπακού 2015
- Μανίσα 2023
