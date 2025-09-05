Εθνική ομάδα πόλο νεανίδων: Υπέταξε την Ολλανδία και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος
Με μία κυριαρχική εμφάνιση η Εθνική ομάδα πόλο νεανίδων επικράτησε της Ολλανδίας με σκορ 18-9 και πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά της διοργάνωσης, μπαίνοντας παράλληλα στη ζώνη των μεταλλίων.
Το σύνολο του Γιώργου Ντόσκα ξεκίνησε πολύ δυναμικά την αναμέτρηση και από πολύ νωρίς πήρε προβάδισμα ασφάλειας (6-1). Στη συνέχεια διατήρησε το προβάδισμά του, παρά το γεγονός ότι οι «οράνιε» βελτιώθηκαν στο επιθετικό κομμάτι.
Το ημίχρονο βρήκε τη «γαλανόλευκη» στο +6 (10-4). Η διαφορά αυτή διευρύνθηκε για την Εθνική πόλο νεανίδων και έως το τέλος του ματς έφτασε στα εννέα γκολ για να διαμορφωθεί το τελικό 18-9.
Για την Εθνική ομάδα πόλο νεανίδων σε εξαιρετική κατάσταση ήταν η Κρασσά με πέντε γκολ στο ενεργητικό της, καθώς και οι Δρακωτού - Σαλταμανίκα οι οποίες πέτυχαν από τρία γκολ η καθεμία.
Επόμενη αντίπαλος της Εθνικής θα είναι η νικήτρια της αναμέτρησης Ιταλία - Ισραήλ.
Τα οκτάλεπτα: 6-1, 4-3, 3-2, 4-2
Ελλάδα: Σάλεχ, Καραγιάννη, Κουνδουράκη, Μπίκου 2, Δρακωτού 3, Μαρίνου, Κλαψιανού 2, Κρασσά 5, Σταυρίδου, Μπιτσάκου 2, Ντούλη, Σαλταμανίκα 3, Κυριακοπούλου, Δασκαλάκη.
