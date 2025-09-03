Η εθνική ομάδα πόλο νεανίδων νικώντας το Ισραήλ με 22-6, πέρασε απευθείας στα προημιτελικά στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ18 της Μάλτας.

Η εθνική ομάδα νεανίδων νίκησε με χαρακτηριστική ευκολία το αντίστοιχο συγκρότημα του Ισραήλ με 22-6 κι εξασφάλισε την απευθείας παρουσία της στα προημιτελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Κ18 στην πόλη Γκζίρα της Μάλτας.

Η Ελλάδα μετά την ήττα από την Ισπανία στο παιχνίδι που έκρινε την 1η θέση στον Β' Όμιλο, πέτυχε απέναντι στο Ισραήλ την απαιτούμενη νίκη, από τη 2η θέση πέρασε στην οκτάδα και τώρα θα περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της στον προημιτελικό, που θα γίνει την Παρασκευή (5/9, 19:00). Αυτός θα προκύψει από τους αγώνες χιαστί της Πέμπτης (4/9).

Τα οκτάλεπτα: 5-0, 7-2, 5-3, 5-1.

Ελλάδα (Γιώργος Ντόσκας): Σάλεχ, Καραγιάννη 4, Κουνδουράκη 3, Μπίκου 3, Δρακωτού 1, Μαρίνου 2, Κλαψιανού 1, Κρασσά 2, Σταυρίδου, Μπιτσάκου 1, Ελμισιάν 3, Σαλταμανίκα 1, Κυριακοπούλου, Δασκαλάκη 1.

Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου: Ισπανία-Κροατία 25-8

Η βαθμολογία

(Σε τρεις αγώνες)