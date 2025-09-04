Η εθνική ομάδα νεανίδων με αντίπαλο την Ολλανδία θα παίξει για μια θέση στα ημιτελικά στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ18 της Μάλτας.

Η Ολλανδία θα είναι η αντίπαλος της εθνικής ομάδας νεανίδων στα προημιτελικά στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ18 στη Μάλτα.

Στον αγώνα χιαστί η Ολλανδία νίκησε τη Γερμανία με 12-11 και θα βρεθεί αντίπαλος της Ελλάδας στον προημιτελικό, που θα γίνει την Παρασκευή (5/9, 19:00).

Η νικήτρια στον ημιτελικό του Σαββάτου (6/9, 21:30) θα αντιμετωπίσει εκτός απροόπτου με την Ιταλία, η οποία στον δικό της προημιτελικό αναμένεται να έχει εύκολη αποστολή είτε με το Ισραήλ, είτε με τη Μεγάλη Βρετανία.

Η Ολλανδία αγωνίστηκε στον Α' Όμιλο, εκεί ηττήθηκε από την Ιταλία με 14-11, και την Ουγγαρία με 15-7, ενώ νίκησε την Τουρκία με 16-7.

