Ελλάδα: Με την Ολλανδία στα προημιτελικά στο ευρωπαϊκό νεανίδων
Η Ολλανδία θα είναι η αντίπαλος της εθνικής ομάδας νεανίδων στα προημιτελικά στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ18 στη Μάλτα.
Στον αγώνα χιαστί η Ολλανδία νίκησε τη Γερμανία με 12-11 και θα βρεθεί αντίπαλος της Ελλάδας στον προημιτελικό, που θα γίνει την Παρασκευή (5/9, 19:00).
Η νικήτρια στον ημιτελικό του Σαββάτου (6/9, 21:30) θα αντιμετωπίσει εκτός απροόπτου με την Ιταλία, η οποία στον δικό της προημιτελικό αναμένεται να έχει εύκολη αποστολή είτε με το Ισραήλ, είτε με τη Μεγάλη Βρετανία.
Η Ολλανδία αγωνίστηκε στον Α' Όμιλο, εκεί ηττήθηκε από την Ιταλία με 14-11, και την Ουγγαρία με 15-7, ενώ νίκησε την Τουρκία με 16-7.
