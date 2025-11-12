Σημαντικές αλλαγές έρχονται στην υδατοσφαίριση ενόψει Ολυμπιακών Αγώνων στο Λος Άντζελες το 2028, με τα τουρνουά ανδρών και γυναικών να αποκτούν ισότιμη μορφή και νέο σύστημα διεξαγωγής...

Η δημοσιοποίηση του προγράμματος των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες 2028 αποκάλυψε μια σημαντική είδηση για την υδατοσφαίριση, η οποία μέχρι σήμερα δεν είχε ανακοινωθεί επισήμως από τη World Aquatics.

Τα τουρνουά ανδρών και γυναικών θα είναι πλέον ισοδύναμα, καθώς θα συμμετέχουν από δώδεκα εθνικές ομάδες σε κάθε κατηγορία. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς την πλήρη ισότητα στο άθλημα, που μέχρι πρόσφατα είχε διαφορετική μορφή ανάμεσα στα δύο φύλα.

Παράλληλα, το πρόγραμμα των αγώνων θα είναι πιο «σφιχτό», με τα τουρνουά να ολοκληρώνονται στο μέσο των Αγώνων. Ο τελικός των ανδρών έχει οριστεί για τις 22 Ιουλίου 2028 και εκείνος των γυναικών για μία ημέρα αργότερα, στις 23 Ιουλίου. Η αλλαγή αυτή διαφοροποιεί σημαντικά τη δομή της διοργάνωσης, που παραδοσιακά κορυφωνόταν προς το τέλος των Ολυμπιακών Αγώνων.

Για να επιτευχθεί η συμπίεση του προγράμματος, αλλάζει ριζικά και το σύστημα διεξαγωγής. Οι δώδεκα ομάδες θα χωριστούν σε τρεις ομίλους των τεσσάρων, αντί για δύο των έξι που ίσχυε μέχρι τώρα στους άνδρες. Το νέο format θυμίζει εκείνο του ολυμπιακού τουρνουά μπάσκετ, όπου στους προημιτελικούς προκρίνονται οι δύο πρώτοι κάθε ομίλου και οι δύο καλύτεροι τρίτοι. Οι λεπτομέρειες του συστήματος πρόκρισης θα επιβεβαιωθούν επίσημα από τη World Aquatics το προσεχές διάστημα.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι οι γυναίκες θα δώσουν προημιτελικό και ημιτελικό σε συνεχόμενες ημέρες, στις 20 και 21 Ιουλίου, κάτι που αλλάζει τη μέχρι τώρα ροή των τουρνουά. Επιπλέον, στο συνοπτικό πρόγραμμα δεν περιλαμβάνονται πλέον αγώνες κατάταξης για τις θέσεις 5-8, με την προσοχή να επικεντρώνεται αποκλειστικά στη μάχη των μεταλλίων.