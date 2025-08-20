Σεφτέ στις νίκες η Ελλάδα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα εφήβων

Η εθνική ομάδα εφήβων σημείωσε την πρώτη της νίκη στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην Οραντέα, επικρατώντας της Ολλανδίας με 16-13 και περιμένει να μάθει αντίπαλο στο χιαστί για την πρόκριση στην οκτάδα.

Η εθνική ομάδα πόλο εφήβων επικράτησε επί της Ολλανδίας με 16-13, για την πρώτη της νίκη στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην Οραντέα της Ρουμανίας.

Μετά τις ήττες από την Ιταλία και την Ουγγαρία, η εθνική ομάδα νικώντας την Ολλανδία, κατέλαβε την 3η θέση στον Α' Όμιλο και πλέον περιμένει να μάθει την αντίπαλό της στο χιαστί παιχνίδι της Πέμπτης (21/8), για την είσοδο στα προημιτελικά.

Ένα ξέσπασμα από την εθνική ομάδα στο τέλος της πρώτης περιόδου ήταν ικανό για να φέρει τη νίκη, συγκεκριμένα με σερί 6-0 η Ελλάδα μετέτρεψε το 3-3 σε 9-3 στην αρχή της 3ης περιόδου, με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα να μπαίνει στο 4ο οκτάλεπτο με πλεονέκτημα τεσσάρων γκολ (13-9).

Εκεί η Ολλανδία μείωσε σε 14-12 στα 4:45 πριν από το τέλος, όμως ο Χατζής με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, έπειτα από δύο αποτυχημένες και ο Σάρρος έκαναν το 16-12 (1:23), τελειώνοντας την υπόθεση νίκη.

Tα οκτάλεπτα: 4-3, 4-0, 5-6, 3-4.

Ελλάδα (Ηλίας Μαχαίρας): Μπερδές, Αγγελόπουλος 6, Σάρρος 2, Μαραγκουδάκης 2, Λεωνιδάκης, Λαμπάτος, Χατζής 1, Λεβαντής, Πατσιλινάκος 3, Μπιτσάκος 2, Αλευράς, Τζανακάκης, Γιαννόπουλος, Ζουζούνης.

Ολλανδία (Ζόραν Στάνισιτς): Χάγκεμαν 2, Κόνινγκς 1, Κριστ 2, Γιούκιτς 6, Μούγιαν 2.

