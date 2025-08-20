Σεφτέ στις νίκες η Ελλάδα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα εφήβων

Ευρωπαϊκό πόλο Εφήβων: Η Ελλάδα νίκησε την Ολλανδία, σε χιαστί για την είσοδο στην οκτάδα
Η εθνική ομάδα πόλο εφήβων επικράτησε επί της Ολλανδίας με 16-13, για την πρώτη της νίκη στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην Οραντέα της Ρουμανίας.
Μετά τις ήττες από την Ιταλία και την Ουγγαρία, η εθνική ομάδα νικώντας την Ολλανδία, κατέλαβε την 3η θέση στον Α' Όμιλο και πλέον περιμένει να μάθει την αντίπαλό της στο χιαστί παιχνίδι της Πέμπτης (21/8), για την είσοδο στα προημιτελικά.
Ένα ξέσπασμα από την εθνική ομάδα στο τέλος της πρώτης περιόδου ήταν ικανό για να φέρει τη νίκη, συγκεκριμένα με σερί 6-0 η Ελλάδα μετέτρεψε το 3-3 σε 9-3 στην αρχή της 3ης περιόδου, με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα να μπαίνει στο 4ο οκτάλεπτο με πλεονέκτημα τεσσάρων γκολ (13-9).
Εκεί η Ολλανδία μείωσε σε 14-12 στα 4:45 πριν από το τέλος, όμως ο Χατζής με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, έπειτα από δύο αποτυχημένες και ο Σάρρος έκαναν το 16-12 (1:23), τελειώνοντας την υπόθεση νίκη.
Tα οκτάλεπτα: 4-3, 4-0, 5-6, 3-4.
Ελλάδα (Ηλίας Μαχαίρας): Μπερδές, Αγγελόπουλος 6, Σάρρος 2, Μαραγκουδάκης 2, Λεωνιδάκης, Λαμπάτος, Χατζής 1, Λεβαντής, Πατσιλινάκος 3, Μπιτσάκος 2, Αλευράς, Τζανακάκης, Γιαννόπουλος, Ζουζούνης.
Ολλανδία (Ζόραν Στάνισιτς): Χάγκεμαν 2, Κόνινγκς 1, Κριστ 2, Γιούκιτς 6, Μούγιαν 2.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.