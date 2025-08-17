Η εθνική ομάδα πόλο εφήβων αντιμετωπίζει την Ιταλία τη Δευτέρα (18/8) στην πρεμιέρα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στην Οραντέα.

Διεθνών διοργανώσεων συνέχεια για την ελληνική υδατοσφαίριση, έτσι μετά την εθνική ομάδα νέων γυναικών και το παγκόσμιο πρωτάθλημα, σειρά παίρνει η εθνική ομάδα εφήβων Κ18 για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, που ξεκινά τη Δευτέρα (18/8) στην Οραντέα της Ρουμανίας.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα αναχώρησε την Κυριακή (17/8) για την πόλη της βορειοδυτικής Ρουμανίας, που βρίσκεται στα σύνορα με την Ουγγαρία.

Πρώτη αντίπαλός της θα είναι η Ιταλία τη Δευτέρα (18/8, 13:30) στο πλαίσιο του Α' Ομίλου, ενώ θα ακολουθήσουν τα παιχνίδια με την Ουγγαρία την Τρίτη (19/8, 20:30) και την Ολλανδία την Τετάρτη (20/8, 17:30).

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ηλίας Μαχαίρας θα έχει στη διάθεσή του 15 παίκτες, είναι οι: Δημήτρης Μπερδές, Δημήτρης Σάρρος (Π. Φάληρο), Νίκος Αλευράς (ΑΝΟ Γλυφάδας), Δημήτρης Χατζής, Αναστάσιος Γιαννόπουλος, Κυριάκος Λεβαντής, Κοσμάς Πατσιλινάκος (ΝΟ Βουλιαγμένης), Κωνσταντίνος Μπιτσάκος (ΓΣ Περιστερίου), Ηλίας Αγγελόπουλος, Βαγγέλης Λαμπάτος (ΝΟ Πατρών), Παναγιώτης Μαραγκουδάκης, Γιώργος Τζανακάκης, Σταύρος Ζουζούνης (ΝΟ Χανίων), Θεοδόσης Μότσιας (ΝΟ Λάρισας), Άγγελος Λεωνιδάκης (ΠΑΟΚ).

Στην αποστολή βρίσκονται επίσης οι: Ξενοφών Μαρκόπουλος (Βοηθός Προπονητή), Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος (φυσιοθεραπευτής), Νίκος Μπουδραμής (διαιτητής), ενώ αρχηγός αποστολής είναι το αναπληρωματικό μέλος του ΔΣ της ΚΟΕ Νίκος Φιλόπουλος.

Οι όμιλοι του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος

Οι δύο πρώτες ομάδες από το πρώτο και το δεύτερο γκρουπ θα εξασφαλίσουν την απευθείας πρόκρισή τους στην προημιτελική φάση της διοργάνωσης, που είναι προγραμματισμένη για τις 22/8, ενώ μια ημέρα νωρίτερα θα γίνουν τα παιχνίδια χιαστί.

Α' Όμιλος

Ελλάδα

Ουγγαρία

Ιταλία

Ολλανδία

Β' Όμιλος

Σερβία

Ισπανία

Μαυροβούνιο

Κροατία

Γ' Όμιλος

Τουρκία

Γαλλία

Ρουμανία

Πολωνία

Δ' Όμιλος