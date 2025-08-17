Ντόσκας: «Τα κορίτσια έδειξαν ψυχικό σθένος και κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο» (vid)

Τι δήλωσε ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Γιώργος Ντόσκας μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα πόλο νέων γυναικών.

Ο Γιώργος Ντόσκας εξέφρασε την ικανοποίησή του από την αντίδραση των παικτριών της εθνικής ομάδας νέων γυναικών, μετά τον χαμένο ημιτελικό με την Ισπανία και τη νίκη επί της Ιταλίας στον μικρό τελικό στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Κ20 στο Σαλβαδόρ της Βραζιλίας.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός σε δηλώσεις του στην ιστοσελίδα της ΚΟΕ, τόνισε: «Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε προκριθεί στο μεγάλο τελικό. Παρ όλα αυτά τα κορίτσια έδειξαν ψυχικό σθένος κατάφεραν να ανακάμψουν μετά τον χαμένο ημιτελικό με την Ισπανία και με τον τρόπο που έγινε και πήραμε τη νίκη με αντίπαλο την Ιταλία στον μικρό τελικό κατακτώντας την τρίτη θέση. Μπορούμε να είμαστε εν μέρει ευχαριστημένοι.

Από εκεί και πέρα θεωρώ πως, με βάση τις εμφανίσεις που κάναμε στο τουρνουά και τη δυσκολία που αντιμετωπίσαμε στον όμιλό μας, είχαμε μια πολύ καλή παρουσία. Βέβαια, υπάρχει απογοήτευση που δεν καταφέραμε να προκριθούμε στον μεγάλο τελικό, αλλά νομίζω πως είμαστε ευχαριστημένοι με την κατάκτηση του μεταλλίου».