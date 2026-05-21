Φιλόδοξο πλάνο φαίνεται πως καταστρώνει ο Ενρίκε Ρικέλμε, ο οποίος στηρίζει την προεκλογική του καμπάνια στους Χάαλαντ και Κλοπ για να αναλάβει την προεδρία της Ρεάλ!

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ μπορεί να μην το περίμενε, αλλά φαίνεται πως αυτή τη φορά δεν θα παίξει μόνος του στις εκλογές της Ρεάλ για την προεδρεία της ομάδας. Από το 2009 κι έκτοτε ο ισχυρός άνδρας των Μαδριλένων κατεβαίνει κάθε φορά χωρίς αντίπαλο για το προεδρικό αξίωμα, αφού κανείς δεν τολμάει να προβάλλει αντίσταση.

Οι πρόωρες εκλογές ωστόσο που κάλεσε μετά την έντονη κριτική εις βάρος του μπορεί να τον φέρουν απέναντι στον Ισπανό επιχειρηματία, Ενρίκε Ρικέλμε. Ο 37χρονος επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι εξαιρετικά πιθανό να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία των Μαδριλένων και η προεκλογική του καμπάνια θα στηριχθεί σε δυο βαριά ονόματα.

Σύμφωνα με την «Languero», ο Ρικέλμε έχει ανοίξει κύκλο επαφών με τις πλευρές των Έρλινγκ Χάαλαντ και Γιούργκεν Κλοπ προκειμένου να ενεργοποιήσει διπλή βόμβα στη Μαδρίτη! Εφόσον εκλεχθεί ως νέος πρόεδρος θέλει τον Νορβηγό ως το δικό του μεγάλο αστέρι, αλλά και τον Γερμανό προπονητή να επιστρέφει στους πάγκους για χάρη της Ρεάλ.

Μένει να φανεί αν τα μεγαλόπνοα σχέδια έχουν βάση και στην πραγματικότητα, μιας και ένα τέτοιο σενάριο που θα μπορούσε να αποτελέσει σοβαρό εμπόδιο στην επανεκλογή του πιο επιτυχημένου προέδρου στην ιστορία της Ρεάλ, μαζί με τον Σαντιάγο Μπερναμπέου.