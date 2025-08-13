Μεγάλη εμφάνιση και μεγάλη πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Κ20 για την Εθνική Νέων Γυναικών. Τα κορίτσια του Γιώργου Ντόσκα επικράτησαν με 15-11 της Ουγγαρίας και αύριο θα ξέρει την αντίπαλό της.

Το ελληνικό πόλο δεν σταματά να μας προσφέρει μεγάλες επιτυχίες σε όλες τις ηλικίες. Μετά τις γυναίκες και τους άνδρες των Εθνικών ομάδων, την σκυτάλη παίρνει και η Εθνική Νέων Γυναικών. Τα κορίτσια του Γιώργου Ντόσκα επικράτησαν της Ουγγαρίας με 15-11 και με απολογισμό 2 νίκες και 1 ήττα κατάφεραν να προκριθούν στα προημιτελικά του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Κ20 που διεξάγεται στο Σαλβαδόρ της Βραζιλίας.

Ο αντίπαλός του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος θα προκύψει από τους αυριανούς (14/8) αγώνες χιαστί. Αν η Ιταλία (3 πόντοι) κερδίσει τις ΗΠΑ (5 πόντοι) στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώνεται η φάση των ομίλων, το ελληνικό συγκρότημα θα καπαρώσει την πρώτη θέση στο Β΄γκρουπ. Σε αντίθεση περίπτωση θα καταλάβει τη δεύτερη.

Με αιχμή την πρώτη σκόρερ του πρόσφατου Παγκοσμίου πρωταθλήματος Γυναικών στη Σιγκαπούρη, Φωτεινή Τριχά, η Εθνική μας έδειξε τις διαθέσεις της από το πρώτο κιόλας οκτάλεπτο, όταν και προηγήθηκε με 6-1. Στη συνέχεια, ανέλαβαν δράση η Νεφέλη Κρασσά και η Αριάδνη Καραμπέτσου, οι οποίες έδωσαν προβάδισμα επτά γκολ στην Εθνική μας (12-5), στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου. Το μόνο που κατάφεραν οι Μαγυάρες ήταν να μειώσουν τη διαφορά σε 12-9.

Πρώτη σκόρερ για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αναδείχθηκε η Νεφέλη Κρασσά με έξι γκολ και ακολούθησαν η Φωτεινή Τριχά με τέσσερα και η Αριάδνη Καραμπέτσου με τρία.

ΟΥΓΓΑΡΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ 11-15

Οκτάλεπτα: 1-6, 3-4, 5-3, 2-2

ΕΛΛΑΔΑ (Γιώργος Ντόσκας): Κωνσταντοπούλου, Κρασσά 6, Κοβάτσεβιτς, Φουράκη, Δρακωτού 1, Πιοβάν, Κλαψιανού, Κουρέτα 1, Τριχά 4, Τζωρτζακάκη, Καραμπέτσου 3, Κυριακοπούλου, Σαλταμανίκα, Γραικού.

Για την Ουγγαρία σκόραραν οι: Χαϊντού 3, Μασάι 3, Λ. Κάρντος 2, Λεντβάι 1, Πογκόνι 1, Ντ. Κάρντος 1.