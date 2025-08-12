Η Εθνική ομάδα πόλο νέων γυναικών γνώρισε την ήττα από τις ΗΠΑ με 15-14 στη διαδικασία των πέναλτι, για τη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Παγκόσμιου πρωταθλήματος Κ20 το οποίο λαμβάνει χώρα στο Σαλβαδόρ της Βραζιλίας.

Η Εθνική ομάδα πόλο νέων γυναικών δεν κατάφερε να ντουμπλάρει τις νίκες της στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Κ20, γνωρίζοντας την ήττα από τις ΗΠΑ με σκορ 15-14 (κ.δ 10-10) στη διαδικασίας των πέναλτι για τη δεύτερη αγωνιστική του ομίλου.

Αυτή η ήττα έφερε το σύνολο του Γιώργου Ντόσκα στη δεύτερη θέση του ομίλου με τέσσερις βαθμούς και τις ΗΠΑ στην πρώτη θέση με 5 βαθμούς. Μάλιστα, αυτό σημαίνει πως η πρωτιά θα κριθεί στην τρίτη και τελευταία αγωνιστική του ομίλου όπου η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ουγγαρία (Τετάρτη 13/8, 1:00) και οι ΗΠΑ κοντράρονται με την Ιταλία

Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, η εκκίνηση της Εθνικής ομάδας ήταν πολύ καλή. Το γεγονός αυτό της έδωσε προβάδισμα τριών τερμάτων (5-2), το οποίο και διατήρησε έως τα τέλη του τρίτου οκταλέπτου (8-5). Ωστόσο, από εκεί και πέρα το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα είχε κενά διαστήματα και είδε τις ΗΠΑ να ροκανίζουν τη διαφορά και εν τέλει να ισοφαρίζουν για αν στείλουν το ματς στα πέναλτι με το 10-10 να είναι το σκορ της κανονικής περιόδου.

Εκεί οι ομάδες σκόραραν από τέσσερις φορές. Ακολούθησαν οι αποκρούσεις των τερματοφυλάκων για να διατηρηθεί το 4-4. Ωστόσο μία ακόμη επέμβαση της Αμερικανίδας έδωσε την ευκαιρία στη συμπαίκτριά της να σκοράρει και να δώσει τη νίκη στην ομάδα της με συνολικό σκορ 15-14.

Τα οκτάλεπτα: 2-4, 2-2, 3-2, 3-2 / πέν. 5-4.

Ελλάδα (Γιώργος Ντόσκας): Κωνσταντοπούλου, Κρασσά 2, Κοβάτσεβιτς 1, Φουράκη, Δρακωτού, Πιοβάν, Κλαψιανού, Κουρέτα 1, Μπέτα, Τριχά 5, Τζωρτζακάκη 1, Καραμπέτσου 2, Κυριακοπούλου, Σαλταμανίκα 2.

Για τις ΗΠΑ σκόραραν οι: Όσμους 6, Χάσσερ 4, Μπονατζούντι 2, Κοέν 2, Ρέισιν 1.

Στον άλλον αγώνα της 2ης αγωνιστικής του ομίλου της Εθνικής, η Ιταλία επικράτησε της Ουγγαρίας με σκορ 9-8.

Η Βαθμολογία του Β' Ομίλου (2 αγ.)