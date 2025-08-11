Εθνική πόλο: Με το... δεξί η Εθνική μας στη πρεμιέρα με την Ιταλία
Νικηφόρα ήταν η πρεμιέρα της Εθνικής ομάδας πόλο γυναικών Κ20 επικρατώντας με 13-11 επί της Ιταλίας για το παγκόσμιο πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης που λαμβάνει χώρα στη Βραζιλία, αν και η θέση της στον Β' όμιλο είναι δύσκολη μιας και είναι ο πιο ισχυρός όμιλος, οι ελπίδες για πετυχημένη συνέχεια αυξάνονται διαρκώς.
Τα κορίτσια ξεκίνησαν δυνατά τον αγώνα και βρέθηκαν να προηγούνται 3-1 και στη συνέχεια 4-2 ωστόσο η Ιταλία πέρασε μπροστά κάνοντας το 6-4 στα μέσα του δεύτερου οκτάλεπτου. Το σκορ εναλασσόταν συνεχώς μέχρι το φινάλε, σε ένα παιχνίδι με άρωμα ντέρμπι για τις δύο ομάδες. Η ομάδα του Γιώργου Ντόσκα βρήκε λύσεις στην επίθεση για να τη φέρουν μπροστά στο σκορ , στα τελευταία τεσσεράμισι λεπτά κυριάρχησε πήρως με πρωταγωνίστριες Καραμπέτσου και Κρασσά και με σερί 3-0 πήρε τη πολυπόθητη νίκη.
Κορυφαία του αγώνα και MVP ήταν η Νεφέλη Κρασσά με 5 γκολ.
Σκορ οκταλέπτων : 4-2, 4-5, 1-1, 4-3.
Ελλάδα (Γιώργος Ντόσκας): Κωνσταντοπούλου, Κρασσά 5, Κοβάτσεβιτς, Φουράκη 1, Δρακωτού 1, Πιοβάν, Κλαψιανού, Κουρέτα 1, Μπέτα, Τριχά 2, Καραμπέτσου 3, Κυριακοπούλου, Σαλταμανίκα, Γραικού.
Σκόρερ της Ιταλικής ομάδας: Κασάρα 3, Μπιάνκο 2, Ντι Μαρία 1, Μπιάνκι 1, Ντε Μαρτς 1, Ρότσα 1, Μανούτσο 1, Μινούτο 1.
Η επόμενη αναμέτρηση της Εθνικής μας ομάδας είναι Τρίτη 12/8 απέναντι στις ΗΠΑ στη 1:00 τα ξημερώματα
