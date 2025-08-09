Στο Σαλβαδόρ της Βραζιλίας για το Παγκόσμιο πρωτάθλημα Κ20 βρίσκεται η Εθνική ομάδα πόλο νέων γυναικών, η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα (11/8)

Με υψηλές βλέψεις μπαίνει η εθνική υδατοσφαίρισης νέων γυναικών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20, που αρχίζει την Κυριακή (10/8) στο Σαλβαδόρ της Βραζιλίας. Πέρα από την σπουδαία παράδοση που έχει η χώρα μας στη συγκεκριμένη διοργάνωση, με ένα χρυσό, δύο ασημένια και ένα χάλκινο μετάλλιο, ο ομοσπονδιακός τεχνικός Γιώργος Ντόσκας έχει στα χέρια του ένα σύνολο με πολύ ταλέντο, αλλά και παραστάσεις από μεγάλες διοργανώσεις, που έχει σίγουρα τα φόντα να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στο τουρνουά.

Επικεφαλής του γκρουπ αυτού, η Φωτεινή Τριχά, πρώτη σκόρερ και. Μαζί με τον 20χρονη περιφερειακή του Ολυμπιακού, στη Βραζιλία θα βρεθούν άλλες δύο παίκτριες της «χρυσής» εθνικής γυναικών, η Ντένια Κουρέτα και η Νεφέλη Κρασσά, αλλά και η Αριάδνη Καραμπέτσου, MVP στην αντίστοιχη περσινή διοργάνωση της κατηγορίας νεανίδων, αλλά και σε εκείνη των κορασίδων, το 2022 στη Λάρισα.

Η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας νέων γυναικών

Νεφέλη Κοβάτσεβιτς

Νίκη Πιοβάν

Ζωή Τζωρτζακάκη

Ραφαέλα Σαλταμανίκα

Αριάδνη Καραμπέτσου

Ασημίνα Κλαψιανού

Ελένη Μπέτα

Νεφέλη Κρασσά

Ασπασία Φουράκη

Νικολέτα Κυριακοπούλου

Δέσποινα Δρακωτού

Ντένια Κουρέτα

Ευτυχία Κωνσταντοπούλου

Φωτεινή Τριχά

Παρασκευή Γραικού.

Με βάση το καθιερωμένο πλέον σύστημα διεξαγωγής των ηλικιακών διοργανώσεων, οι 16 ομάδες έχουν χωριστεί σε δύο άτυπες κατηγορίες. Η εθνική βρίσκεται στην πρώτη κατηγορία και έχει κληρωθεί στον Β' όμιλο, όπου θα αντιμετωπίσει κατά σειρά, την Ιταλία (Δευτέρα 11/8, 02:30 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας), τις ΗΠΑ (12/8, 01:00) και την κάτοχο του τίτλου Ουγγαρία (13/8, 01:00). Μετά το πέρας της Α' φάσης, οι δύο πρώτοι από τον Α' και τον Β' όμιλο προκρίνονται κατευθείαν στα προημιτελικά, ενώ οι τρίτες και οι τέταρτες ομάδες των δύο αυτών γκρουπ αναμετρώνται σε νοκ-άουτ παιχνίδι με τους δύο πρώτους των ομίλων Γ' και Δ', διεκδικώντας τα υπόλοιπα τέσσερα εισιτήρια για την οκτάδα.

Ο Α' όμιλος είναι σαφώς πιο βατός, καθώς περιλαμβάνει μόνο δύο παραδοσιακές δυνάμεις, την Ολλανδία και την Ισπανία, μαζί με τη Νέα Ζηλανδία και το Ισραήλ. Τον Γ' όμιλο απαρτίζουν το Μεξικό, η Βραζιλία, η Αργεντινή και η Κροατία και τον Δ' όμιλο ο Καναδάς, η Νότια Αφρική, η Κίνα και η Αυστραλία.