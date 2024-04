Η Σαμπαντέλ περιμένει τον Ολυμπιακό ή τη Ματαρό στον τελικό του Champions League

Η Σαμπαντέλ νίκησε την Σαν Αντρέου με 14-9 και προκρίθηκε στον τελικό ου Final 4 του Champions League γυναικών της Βαρκελώνης.

Η Σαμπαντέλ έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στη Σαν Αντρέου επικράτησε με 14-9 και προκρίθηκε στον τελικό του Final 4 του Champions League γυναικών της Βαρκελώνης.

Το μεσημέρι της Κυριακής (21/4, 15:00, LEN TV) η Σαμπαντέλ θα αντιμετωπίσει το νικητή του 2ου ημιτελικού ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη 3η ισπανική ομάδα της τελικής φάσης, τη Ματαρό.

Η Σαμπαντέλ είναι η κάτοχος του τίτλου, θα παίξει για 10η φορά και 3η διαδοχική στον τελικό, διεκδικώντας τον 7ο τίτλο της ιστορίας της στο Champions League.

@CN_Sabadell is the first team to advance to the Champions League Final!



10 finals in 11 Final 4 appearances for Sabadell #WaterpoloWCL #waterpolo pic.twitter.com/MY4WL3UM5d