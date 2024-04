Ο Ολυμπιακός ρίχνεται στη μάχη του Final 4 του Champions League της Βαρκελώνης, με την παρουσία τριών ισπανικών ομάδων, πρώτη αντίπαλος η Ματαρό στον ημιτελικό με θέα τον μεγάλο τελικό και το 4ο τρόπαιο της ιστορίας του στη διοργάνωση.

Ήταν 25 Απριλίου 2015 όταν η Αυστραλή, Ασλεϊ Σάουθερν έδινε την ασίστ της ζωής της και η αρχηγός Φιλιώ Μανωλιουδάκη πετύχαινε το γκολ της ζωής της, ο Ολυμπιακός νικούσε την αχτύπητη εκείνη την εποχή Σαμπαντέλ με 10-9 και γινόταν πρωταθλητής Ευρώπης για πρώτη φορά, σε στιγμές έκστασης στο «Παπαστράτειο».

Από τότε έχουν περάσει εννέα χρόνια, το νερό κύλησε στο αυλάκι, οι «ερυθρόλευκες» έφθασαν ξανά στην κορυφή της Ευρώπης το 2021 και το 2022 και τώρα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν το 4ο αστέρι της ιστορίας τους.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στη Βαρκελώνη για τo Final 4 της διοργάνωσης και θέλει να χαλάσει το ισπανικό πάρτι, καθώς στην τελική φάση μετέχουν η πρωταθλήτρια Ευρώπης, Σαμπαντέλ, που στοχεύει στον 7ο δικό της τίτλο, η περσινή φιναλίστ Ματαρό και η νέα, αλλά ιδιαίτερα φιλόδοξη Σαν Αντρέου.

Πρώτο βήμα κόντρα στη Ματαρό

Με τον Δημήτρη Κραβαρίτη στην τεχνική ηγεσία ο Ολυμπιακός πραγματοποιώντας εξαιρετική πορεία επέστρεψε στο Final 4 και στον ημιτελικό το μεσημέρι του Σαββάτου (20/5, 15:00) θα αντιμετωπίσει τη Ματαρό.

Είναι η αντίπαλος από την οποία πέρυσι γνώρισε τις ήττες στην προημιτελική φάση με 11-9 στον Πειραιά και 15-12 στο Ματαρό και απουσίασε από την τελική φάση.

«Ανυπομονούμε να έρθει ο αγώνας με τη Ματαρό, γιατί τα δυο περσινά παιχνίδια μάς στεναχώρησαν πολύ, δεν ήταν αντιπροσωπευτικά για εμάς» δήλωσε στο GWomen η αρχηγός του Ολυμπιακού, Μαργαρίτα Πλευρίτου.

Η Ματαρό έφθασε στον περσινό τελικό, όμως ηττήθηκε στην έδρα της Σαμπαντέλ με 9-8. Και τώρα στις τάξεις της στην 3η παρουσία τους σε Final 4 θέλουν όσο τίποτε άλλο να φθάσουν για πρώτη φορά στην κορυφή της Ευρώπης.

Ο Ολυμπιακός, με αμιγώς ελληνική ομάδα, όπως και στην κατάκτηση του 2021, θα βρει μπροστά του ένα πανίσχυρο σύνολο. Η Ματαρό στο ρόστερ της διαθέτει ένα δυνατό δίδυμο στις τερματοφύλακες με την Ολλανδή, Λάουρα Αρτς και την 22χρονη Μαρτίνα Τέρε, ενώ μεγάλη ισχύ δίνουν η Άννα Εσπάρ, οι Ολλανδές, Σιμόνε φαν ντε Κρατς, Βίβιαν Σέβενιτς, η Ρίτα Κέζτελι από την Ουγγαρία και η Ιταλίδα, Σίλβια Αβένιο.

Get ready! Olympiacos SFP players Margarita Plevritou and Eleni Xenaki preview the start of the Final 4 tomorrow #waterpoloWCL #waterpolo pic.twitter.com/Cv9t4PqjkW

1996

Πήρε την 4η θέση

2010 Kέρκυρα

Ημιτελικός Ολυμπιακός - Κίνεφ Κίρισι 11-12

Για 3η θέση Ολυμπιακός - Οριτσόντε Κατάνια 12-13

2011 Βαρκελώνη

Ημιτελικός Ολυμπιακός - Οριτσόντε Κατάνια 13-14

Για την 3η θέση Ολυμπιακός - Κίνεφ Κίρισι 14-12

2015 Πειραιάς

Ημιτελικός Ολυμπιακός - Κίνερ Κίρισι 10-8

ΤΕΛΙΚΟΣ Ολυμπιακός-Σαμπαντέλ 10-9

2016 Σαμπαντέλ

Ημιτελικός Ολυμπιακός-Ουίπεστ 11-12

Για 3η θέση Ολυμπιακός-Κίνεφ Κίρισι 9-10

2017 Κίρισι

Ημιτελικός Ολυμπιακός-Σαμπαντέλ 11-9 πέναλτι (7-7 καν. αγ.)

ΤΕΛΙΚΟΣ Ολυμπιακός - Κίνεφ Κίρισι 6-7

2019 Σαμπαντέλ

Ημιτελικός Ολυμπιακός-Βουλιαγμένη 8-7

ΤΕΛΙΚΟΣ Ολυμπιακός-Σαμπαντέλ 11-13

2021 Βουδαπέστη

Ημιτελικός Ολυμπιακός - Ουίπεστ 9-8

ΤΕΛΙΚΟΣ Ολυμπιακός-Ντουναουιβάρος 7-6

𝗪𝗔𝗟𝗟 𝗢𝗙 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗦 🏆🤽‍♀️



Which team will be crowned Women's European Champions at the Final 4 in Barcelona? 👀#waterpoloWCL | #waterpolo pic.twitter.com/2unYNxHhKH