Νίκη αυτοπεποίθησης πήρε η Εθνική πόλο γυναικών από την Ιταλία και κατέλαβε την πέμπτη θέση στο World Cup.

Μια τεράστια νίκη, με 10-9 επί της Ιταλίας, πέτυχε η Εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης γυναικών στον τελευταίο της αγώνα κατάταξης στην τελική φάση του World League, στο Λονγκ Μπιτς της Καλιφόρνια, τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/6), με την Έλενα Ξενάκη να πετυχαίνει το νικητήριο γκολ στην εκπνοή.

Έτσι η ομάδα της Αλεξίας Καμμένου βρέθηκε στην πέμπτη θέση και έδειξε ότι βελτιώνεται σημαντικά εν όψει του μεγάλου στόχου που είναι το Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Φουκουόκα (14-30/7).

Το παιχνίδι ήταν αμφίρροπο και το ελληνικό συγκρότημα βρέθηκε στο ημίχρονο πίσω στο σκορ με 6-4. Στην τρίτη περίοδο, ωστόσο, πέτυχε τρία γκολ στη σειρά και προηγήθηκε με 7-6.

Στο τελευταίο οκτάλεπτο έγινε μεγάλη μάχη, οι παίκτριες της Καμμένου προηγήθηκαν με 9-8 και η Βιακάβα ισοφάρισε 9-9, τρία λεπτά πριν τη λήξη. Η Εθνική εκμεταλλεύτηκε το γεγονός τον παίκτη παραπάνω στην τελευταία της επίθεση και με την κορυφαία της σε αυτό το ματς Έλενα Ξενάκη (4 γκολ), που σκόραρε στα δύο δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, πήρε τη νίκη με το τελικό 10-9.

The decisive goal for Greece to win the game with 5 seconds to go!



5th place final: 🇬🇷 GREECE 10 - 9 ITALY 🇮🇹#waterpolo World Cup Super Final 2023@HellenicOlympic pic.twitter.com/qCefFABCXN