Σύμφωνα με το Athletic, δύο ποδοσφαιριστές που αναμένεται να συμμετάσχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο ενεπλάκησαν σε υποθέσεις... στημένων κίτρινων καρτών!

Εννέα ημέρες μας χωρίζουν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα γίνει σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, με το Athletic να βάζει φωτιά αποκαλύπτοντας πως δύο ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στην αποστολή των εθνικών τους ομάδων για το τουρνουά εμπλέκονται σε υποθέσεις... στημένων καρτών!

Το δημοσίευμα δεν κατονομάζει τους δύο παίκτες, ούτε αναφέρει πού αγωνίζονται, όμως τονίζει πως αμφότεροι υποδείχτηκαν από ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς στις Ποδοσφαιρικές Ομοσπονδίες των χωρών όπου παίζουν με υποψίες για χειραγώγηση αγώνων. Ο ένας φέρεται να δέχτηκε επίτηδες κάρτα προκειμένου να εκτίσει ποινή πριν από ντέρμπι, με το τέχνασμα αυτό να έχει κυκλοφορήσει από νωρίτερα, με αποτέλεσμα να υπάρξει μεγάλος όγκος στοιχημάτων σε αυτήν την επιλογή.

Ο δεύτερος, φέρεται να δέχτηκε κίτρινη κάρτα στο πρώτο μέρος αγώνα μόλις τον προηγούμενο μήνα, με δύο διαφορετικούς μπουκ να αναφέρουν ύποπτη στοιχηματική δραστηριότητα και τον ποδοσφαιριστή να υποπίπτει σε τρία φάουλ μέσα σε πέντε μόνο λεπτά! Μπορεί τα ονόματα να μην διέρρευσαν, εντούτοις είναι σαφές πως αυτοί που πρέπει έχουν ενημερωθεί σχετικώς και αμφότεροι παίκτες θα είναι... σταμπαρισμένοι στο Μουντιάλ που ξεκινά σε μερικές ημέρες!