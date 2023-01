Η Προ Ρέκο κυρίαρχη απέναντι στην Μπαρτσελονέτα, η βαθμολογία για Ολυμπιακό και Βουλιαγμένη στον όμιλο του Champions League

H Προ Ρέκο ήταν εντυπωσιακή στην έδρα της Μπαρτσελονέτα (11-5) και τριπλή ισοβαθμία με Ολυμπιακό, βολική ισοπαλία για Βουλιαγμένη στο Σπλιτ.

Η Προ Ρέκο ήταν εντυπωσιακή στη Βαρκελώνη, με την πρωταθλήτρια Ευρώπης να νικά την Μπαρτσελονέτα με 11-5 στο ντέρμπι του Α' ομίλου του Champions League στην υδατοσφαίριση ανδρών.

Σε συνδυασμό με τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Βουλιαγμένης με 14-6, πλέον υπάρχει τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή του ομίλου, έπειτα από έξι αγωνισικές.

Η Βουλιαγμένη δεν ήταν καλή στον Πειραιά, όμως στο Σπλιτ ήρθε η βολική ισοπαλία ανάμεσα στη Γιαντράν και τη Ραντνίτσκι Κραγκούγεβατς, 10-10, στη μάχη για την 4η θέση που οδηγεί στο Final 8 του Βελιγραδίου.

Η Ραντνίτσκι προηγήθηκε 10-8, 1:28 πριν από το τέλος, όμως οι γηπεδούχοι με τα γκολ στα ίσα από τους Μάρινιτς Κράγκιτς (00:58) και Ζόβιτς (00:06) έκαναν το 10-10.

