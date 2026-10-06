Ο πρόεδρος της ΕΟΕ, Ισίδωρος Κούβελος, συναντήθηκεμε την Cycling Greece για την ενημέρωσή του σχετικά με τον ΔΕΗ Tour of Hellas 2027.

Συνάντηση ενημέρωσης για τον ΔΕΗ Tour of Hellas 2027 με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρο Κούβελο είχαν ο Εκτελεστικός Διευθυντής της Cycling Greece, Σπύρος Ρούσσος, και ο Επιχειρησιακός Διευθυντής, Τάκης Ξουρής.

Ο Πρόεδρος της ΕΟΕ ενημερώθηκε για τις υποψήφιες πόλεις και τις νέες διαδρομές του Γύρου του 2027, επιδεικνύοντας τεράστιο ενδιαφέρον για τον σχεδιασμό και τις προοπτικές του αγώνα.

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή στηρίζει σταθερά τον μεγάλο διεθνή ποδηλατικό αγώνα της χώρας και τη διαρκή προσπάθεια για την περαιτέρω ανάπτυξη και διεθνή προβολή του.

Σε ένδειξη ευγνωμοσύνης για τη διαχρονική στήριξη της ΕΟΕ, ο κ. Ρούσσος και ο κ. Ξουρής προσέφεραν στον Πρόεδρο το Λεύκωμα του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, καθώς και ένα αναμνηστικό της διοργάνωσης.