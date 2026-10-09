Σοκ στο Μεξικό: Διαιτητής σκοτώθηκε από λαβή αθλητή πάνω στον ρινγκ!

Την τελευταία του πνοή πάνω στο ρινγκ μετά από λαβή αθλητή άφησε ένας 75χρονος διαιτητής, με τον κόσμο μάλιστα αρχικά να θεωρεί πως όλο αυτό αποτελούσε μέρος τους θεάματος.

Θρήνος στην πάλη του Μεξικό με τον 75χρονο διαιτητή Χεράρδο Χερμάν Πινέδα να αφήνει την τελευταία του πνοή μετά από επικίνδυνη λαβή που του έκανε ο αθλητής «El Hijo de Fishman», Το El Diario de Guadalajara αναφέρει πως ο αθλητής έκανε στον Πινέδα την λαβή, «martinete» ή «piledriver».

Este es el momento en que una función de lucha libre se convierte en tragedia. El réferi Gerardo Germán Pineda, "El Búho", de 75 años, recibe un martinete durante una función en Hidalgo y queda tendido sobre la lona. Inicialmente, muchos asistentes creyeron que formaba parte del espectáculo, pero minutos después se confirmó su fallecimiento. La maniobra, conocida como martinete o piledriver, está prohibida o restringida en diversas comisiones de lucha libre por el alto riesgo de provocar lesiones cervicales y medulares. El Hijo de Fishman, de 36 años, fue detenido en el lugar por homicidio culposo y enfrenta de 5 a 15 años de prisión si es condenado; se espera una audiencia en las próximas 48 horas Una noche de entretenimiento terminó en luto para la lucha libre mexicana. #LuchaLibre #HijoDeFishman #ElBúho #Hidalgo #Martinete #Tragedia #PancracioMexicano #ÚltimaHora October 8, 2026

Οι αρχές της περιοχής Ιδάλγκο που έγινε ο αγώνας συνέλαβαν τον αθλητή, ο οποίος αντιμετωπίζει ακόμα και πολυετή φυλάκιση, καθώς η συγκεκριμένη λαβή θεωρείται απαγορευμένη λόγω της επικινδυνότητας της.

Ο κόσμος δεν πίστευε πως είχε κάτι σοβαρό ο άτυχος διαιτητής

Μετά την λαβή του αθλητή, ο Πινέδε έπεσε στο ρινγκ με τον κόσμο όπως αναφέρουν και τα τοπικά ΜΜΕ να μην πιστεύει πως είχε κάτι σοβαρό, καθώς στο συγκεκριμένο άθλημα δεν είναι λίγες οι φορές που αθλητές ή και διαιτητές υπερβάλουν στις αντιδράσεις τους.

Δυστυχώς ωστόσο ο τραυματισμός όχι μόνο ήταν αληθινός, αλλά ήταν και θανάσιμος και ο αθλητής όπως τονίσαμε αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης, καθώς είναι πιθανό να του απαγγελθούν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Ο κόσμος της πάλης στο Μεξικό παρακολουθεί τις εξελίξεις και ήδη άνοιξε η κουβέντα για το πόσο επικίνδυνο είναι το συγκεκριμένο άθλημα.