Σοκ στο Μεξικό: Διαιτητής σκοτώθηκε από λαβή αθλητή πάνω στον ρινγκ!

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Σοκ στο Μεξικό: Διαιτητής σκοτώθηκε από λαβή αθλητή πάνω στον ρινγκ!
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Την τελευταία του πνοή πάνω στο ρινγκ μετά από λαβή αθλητή άφησε ένας 75χρονος διαιτητής, με τον κόσμο μάλιστα αρχικά να θεωρεί πως όλο αυτό αποτελούσε μέρος τους θεάματος.

Θρήνος στην πάλη του Μεξικό με τον 75χρονο διαιτητή Χεράρδο Χερμάν Πινέδα να αφήνει την τελευταία του πνοή μετά από επικίνδυνη λαβή που του έκανε ο αθλητής «El Hijo de Fishman», Το El Diario de Guadalajara αναφέρει πως ο αθλητής έκανε στον Πινέδα την λαβή, «martinete» ή «piledriver».

Οι αρχές της περιοχής Ιδάλγκο που έγινε ο αγώνας συνέλαβαν τον αθλητή, ο οποίος αντιμετωπίζει ακόμα και πολυετή φυλάκιση, καθώς η συγκεκριμένη λαβή θεωρείται απαγορευμένη λόγω της επικινδυνότητας της.

Ο κόσμος δεν πίστευε πως είχε κάτι σοβαρό ο άτυχος διαιτητής

Μετά την λαβή του αθλητή, ο Πινέδε έπεσε στο ρινγκ με τον κόσμο όπως αναφέρουν και τα τοπικά ΜΜΕ να μην πιστεύει πως είχε κάτι σοβαρό, καθώς στο συγκεκριμένο άθλημα δεν είναι λίγες οι φορές που αθλητές ή και διαιτητές υπερβάλουν στις αντιδράσεις τους.

 

Δυστυχώς ωστόσο ο τραυματισμός όχι μόνο ήταν αληθινός, αλλά ήταν και θανάσιμος και ο αθλητής όπως τονίσαμε αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης, καθώς είναι πιθανό να του απαγγελθούν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Ο κόσμος της πάλης στο Μεξικό παρακολουθεί τις εξελίξεις και ήδη άνοιξε η κουβέντα για το πόσο επικίνδυνο είναι το συγκεκριμένο άθλημα.

     

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